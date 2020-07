Saber, conocer y creer: lección náhuat

Abstract: “Three brief lessons on Nahuat episteme” concentrates its attention on language as wisdom (sophia) of friendship (philios). The first essay analizes a complex sphere of knowledge, unified by the verbs -mati, “to know”, -ix-mati, “to know visually or eyewitness account”, and -yul-mati, “to believe or cordial knowledge”. The second article centers its attention on the concept of language (taketzalis) itself as the pillar (taketzal) of the natural and social universe. Finally, the third one examines local geography as a historical codex in which the community encodes its regional history. By underlying oral tradition of 1932 events, narration (-ina) is transmitted from parents to children to keep alive the ancient past (ikman panutuk), not only as a fact, but as a credit economy that supports communal values of trust.

A Roberto Urrutia, in memoriam

El breve texto náhuat final proviene del libro “Titajtakezakan. Hablando a través del tiempo. Inventario de la tradición oral de Santo Domingo de Guzmán” (2018). Plantea un dilema central para las ciencias sociales. Además de las motivaciones socio-políticas y económicas, la experiencia vivida y la creencia dictan los hechos comunitarios. El relato narra cómo una intervención celeste (ikajku) defiende la integridad territorial de Santo Domingo de Guzmán, contra la intrusión que pretenden los grupos sublevados en otros pueblos vecinos en 1932. En vez de plantear la unidad de los grupos indígenas, describe su división regional. Basada en el culto al santo patrono, la identidad del pueblo define un terruño local.

El espacio vivido vuelca la tierra en hogar, inscrito por el ir y venir constante de los pobladores. Los habitantes cuentan el transcurso de sus vidas en ese lugar donde suceden los hechos. Estas impresiones tatúan el paisaje de vivencias. Por esta escritura (graphos) vivencial, la tierra (geo) declara su vocación de terruño. Se vuelve presencia de un archivo regional de la historia. Además, la aparición de figuras celestes transforma ese espacio vivido en recinto sagrado. Los ríos, las pozas, las cuevas, etc. ya no sólo son una topografía objetiva. A la vez exhiben el códice de la historia comunal.

Tecuscalco y Sensunapan ofrecen dos nombres de lugar como monumentos históricos sagrados que deberían conservarse, tal cual el Vaticano, Jerusalén, La Meca, etc. Su carácter codificado lo reconoce la tradición oral como vivencia de los antepasados. Más que el saber científico, el valor ancestral del terruño deriva de la narrativa (-ina) que realizan los familiares adultos. “Inak nunan ka inaket itatanoymet, relató mi madre que relataron sus abuelos”. Esta tradición oral certifica que el testimonio ocular (-ix-pan; -ix-mati) funda la historia comunal.

Junto a este primer deslizamiento del saber (-mati) hacia el co-nocer/gnosis-con (-ix-mati), la transparencia de la lengua náhuat establece la primacía del creer (-yul-mati). Se define como un saber cordial que vincula la sociedad en su unidad de conjunto. Basta pensar en castellano para advertir que la creencia no concierne sólo a lo religioso. En verdad, la fe y el credo sustentan la economía fiduciaria y el crédito. El juego de palabras siguiente —“no te fío porque no me fío de ti”— explica cómo la confianza fundamenta la economía comunal.

En síntesis, el saber objetivo, Santo Domingo de Guzmán lo completa gracias a la trinidad siguiente: saber (-mati), conocer (-ix-mati) y creer (-yul-mati). Sólo el olvido positivista desdeña que también en castellano el re-cuerdo (re-heart) y lo cordial implican el corazón de la comunidad. Aunque la objetividad los haga números sin sentimiento, jamás ocultará que no hay crédito sin credo, ni fianza sin con-fianza. Y que la vivencia misma sustenta el saber.

***

“Ne comunismo witzaya (1), né pal Nawi witz katka kinmiktiat tukniwan (2). Ne tutechanchanejnin kitajtanit ka Tuteku pal techpalewia pal te ajsit techmiktiat katka (3). Inaket: “Tiktajtanikan Tudeboto pal te ajsi uni itukay comunismo” (4). Inaket ma muketzki (5), kitajtanket ka Tudeboto Santuj pal techpalewiat pal te ajsi ka nin tutechan” (6). KiIwij ne tajtzin Fausto Pérez (7).

“El comunismo viene ya (1), ahí en Nahuizalco viene antes, las matan (a) gentes (2). Los moradores de nuestro pueblo lo solicitan de (que) Nuestro Padre, para nos protege, para no llegan, nos mataban (3). Relataron: “solicitémoslo (a) Santo Domingo/Nuestro Devoto para no llega, ése su nombre es comunismo” (4). Relataron, se pare (5), lo solicitaron de (que) Santo Domingo/Nuestro Devoto Santo, para nos protege, para no llega que aquí es nuestro pueblo” (6). Dice el señor Fausto Pérez (7).

***

La traducción semi-literal calca el ritmo de la lengua náhuat como idioma a verbos conjugados en serie —sin infinitivo— y a marcación del tiempo-aspecto-modo distinta al castellano. Según un simple ejemplo en inglés —“I’m going to Albuquerque tomorrrow”, se anota que el tiempo futuro lo marca el adverbio (tomorrow), mientras el presente progresivo del verbo marca el modo, la intención actual. Es posible que un caso semejante suceda en náhuat cuando la partícula “katka” enmarca varios verbos en presente.

A continuar…