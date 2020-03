El Cipitío del Coronavirus, Revolución sinódica (1975-2020)

Abstract: Three Specters (Kujkul – Gespenst) are watching technological society: Fear – Illness – Death. Despite the denial of its Reality, this Trinity circulates by the empty streets of the most advanced scientific society. By spreading the Plague, an ancient Salvadoran mythical figure —el Cipitío— claims its current legacy. In Requiem Choir, It formulates the poetic axiom of Eternal Peace.

Resumen: Tres espectros (Kujkul – Gespenst) acechan la sociedad tecnológica: Miedo – Enfermedad – Muerte. Pese a negar su Realidad, esta Trinidad circula por las calles vacías de la sociedad científica más avanzada. Al propagar la Peste, una antigua figura mítica salvadoreña —el Cipitío— reclama su legado actual. En Coro de Réquiem formula el axioma mito-poético de la Paz Eterna.

I. Muerte y Enfermedad como Mito

En El Salvador, todo el mundo letrado conmemora mayo de 1975 por el poeticidio de Roque Dalton (1935-1975). Representa el verdadero parricidio fundador de una revolución política fallida, mejor quizás, un fratricidio entre miembros iguales de una misma estirpe. No sólo existe la lucha de clases, sino la lucha a muerte la entabla la misma clase. Por aquella consigna freudiana —de “Tótem y tabú” (1913) a “Moisés y el monoteísmo” (1939)— el sacri-Ficio necesario del emblema poético inaugura una nueva era. Siempre el futuro lo inicia el ritual de una con-Sagración mortuoria.

Esta exigencia en réquiem recobra el sentido original de la palabra re-Volución, cuya dualidad (re-) invoca el eterno retorno de lo mismo. Hay un constante vaivén entre la continuidad y la ruptura. La novedad deriva de la repetición, como la memoria proviene del olvido. El tiempo prosigue el ciclo revolucionario de las estaciones. El día y la noche se engarzan en el amanecer y en el atardecer. Los conjugan esa madrugada del 3 de mayo, en retoño, y ese anochecer del 2 de noviembre, en antónimo moribundo.

En este crucero de las oposiciones complementarias, no extraña que la conmemoración letrada omita su faz oculta. En verdad, otra muerte trágica sucede esa misma fecha. Nadie la recuerda por tratarse de una enfermedad, oculta por la noche (tayuwa). Además, por tratarse de una fiebre (tutu:nik) que la provoca un Virus intangible, también la Corona el olvido. Su héroe sin nombre propio yace en el Panteón de La Bermeja, sin lápida que lo secunde (véase II).

Nadie evoca esa Muerte y, por esta sinrazón, la pandemia actual parece nueva. Sin embargo, al revelar el gozne que reconvierte los contrarios, el Espectro (Kujkul) del Cipitío confiesa su presencia activa en el trastorno social contemporáneo. Su carácter epidémico perpetúa la dualidad de lo salvadoreño. Bajo ”el enorme sombrero”, su “pequeñez” anuda los contrarios en una sola unidad indisoluble. No sólo los enemigos en ruptura se reúnen —“revolución y muerte”, “venceremos”— sino su oposición la reconcilia la dualidad de lo salvadoreño. A la Ciudad Letrada monolingüe, el Cipitío la obliga a reconocer la tradición indígena que la sustenta.

*****

En verdad, la exclusión de lo indígena imagina que lo mestizo reemplaza la tradición oral en su totalidad. Así lo confiesan la Siguanaba y el Cipitío, cuyos relatos en castellano omiten toda referencia a las lenguas ancestrales. Por decreto letrado la Siguanaba representa una mujer seductora quien castiga la infidelidad conyugal con la bobería varonil, mientras el Cipitío reencarna un Cupido indígena quien reparte pétalos de flores (Anthos) para enamorar a las adolescentes incautas. En ambos se expresa el Eros o impulso amoroso de vida como principio universal, hecho símbolo mito-poético en el trópico. Hasta el presente no se ofrece otra interpretación posible, salvo la de algún traidor.

No obstante, desde 1882 —Ley de Extinción de Ejidos y formación de un canon nacional monolingüe— la tradición indígena reclama su presencia en la Ciudad Letrada salvadoreña. Al admitir la diferencia, un espejeo invierte los valores uniformes, castellano-céntricos. Los trastoca la simple ley de la diferencia. Al congregar un interlocutor (Ud. / Tú / Vos), lo indígena invita al diálogo sin exclusiones. En ese instante, la soberbia erótica del Yo mestizo —Siguanaba seductiva, Cipitío seductor pueril— cede ante su reversión en réquiem. El instinto de Muerte le impone un nuevo ritmo a la vida cotidiana. Al salir de casa —al violar la cuarentena domiciliar— el transeúnte confronta la Muerte.

Sea bajo la apariencia de una amiga —disfraz náhuat de la Siguanaba— o de la figura del Cipitío sin tapujos —propagador de enfermedades— el ser humano visualiza su destino mortuorio. Salir de casa es confrontar la violencia y la lacra malsana. Si a Dalton lo infecta el ropaje de la camaradería que envuelve a La Siguanaba náhuat —el instinto de Muerte, Thánatos— sin mayor prestigio literario, otro testimonio ocular conoce —(-ix-mati, -ojo-saber, eye-witness account)— la epidemia de la fiebre. El relato náhuat —transcrito por el lingüista estadounidense Lyle Campbell en 1975— testimonia el olvido. La faz oculta de lo salvadoreño la describe lo indígena.

*****

En el encierro domiciliar, este 2020, “el Cipitío del Coronavirus” anticipa el olvido de toda conmemoración letrada. No sólo antes de la novela testimonial existen verbos testimoniales en las lenguas indígenas. Siempre permanecen en el desdén por decreto de la milenaria cuarentena intelectual. También ese testimonio prohibido lo restituye la experiencia actual. Existen el miedo, la muerte y la enfermedad. Pese a los avances tecnológicos y científicos,

Si quienes conmemoran el fratricidio de Dalton (1975) olvidan la presencia de la Calavera —Tzuntekumat o Punta del Tecomate, la Siguanaba misma— también quienes recuerdan ese crimen primordial desconocen que la epidemia la transmite el Cipitío (1975). Su carácter imprevisible —Enfermedad à Miedo à Muerte— hacen de la lógica de todo idioma una metáfora mito-poética (cuarentena (40) = treinta (30) días).

Por la repentina intrusión de la Peste (Cipitío) en la ciencia más avanzada, la mitología del olvido cobra plena vigencia. Sustituye la razón de la memoria. Sus relatos no hablan sino de ese mundo acallado por el saber positivo cuya verdad matemática destierra el trío “Enfermedad à Miedo à Muerte” a la ficción literaria. Los Espectros sólo deambulan por las calles abandonadas. Pobladas de desolación. La Calavera, la Siguanaba y el Cipitío convocan la realidad indígena de lo salvadoreño. La expanden en diáspora hacia los confines de la sociedad global.

*****

El olvido resucita y obliga a reconocer la universalidad de ese legado ancestral. A cuarenta y cinco (45) años del fratricidio y de la Peste (Cipitío), en este 2020, la conmemoración se desdobla al respetar —quizás por vez primera— un testimonio ocular (-ix-pan, -ix-mati). Desde su olvido legendario, transcribe la experiencia cotidiana de este mundo tecnológico en el encierro. Sean cuales fuesen los nombres que los abriguen — Enfermedad à Miedo à Muerte— la trinidad mítica expande su señorío global. Como Zanate en luto, el trimurti vuela hacia los cuatro rumbos de lo global.

Este axioma primitivo elemental lo señala el relato siguiente del Cipitío. El duende diminuto transmite la fiebre hoy llamada Corona del Virus terrenal. El Cipitío clama que la pulsión de Muerte pervive al centro del algoritmo más civilizado. Distorsiona el saber que por orgullo omite lo ancestral. Al decreto de una Ciudad Letrada monolingüe no sólo se agrega la exclusión de los idiomas indígenas. También se añaden otros rubros reductores de la diferencia. Vida sin Muerte; Eros sin Thánatos; Día sin Noche; Sol sin Luna; Diálogo sin Interlocutor; Ciencia sin Experiencia…

II. Versión daltónica del Cipitío náhuat (1975)

El Sipitillo transcrito por Lyle Campbell

(Santo Domingo de Guzmán, julio del l975)

(El sipitillo es una criatura sobrenatural parecido al pulgarcito con rasgos del jinete descabezado.)

1) ne sipiti:yuh ni-k-i:xmati nu:san ka ki:sa tah-tayuwa nu:san wan nu:san a las doce de la noche.

el Sipitillo yo-lo-conocer/ojo-saber también que salir PL-noche también y también a las doce de la noche.

2) ne sipiti:yuh chikitik-chín ma: tumak ne i-xumpe.

el Sipitillo pequeño-DIMIN pero enorme el su-sombrero.

3) tesu ombrón, tesu ko:h-tik, chikitik-chín puru henteh.

No grande/hombrón, no alto pequeño-DIMIN pura gente.

4) kah ki-chih kombenír ki-chih ganár nu:san.

quien lo-hacer convenir lo-hacer ganar también.

5) axta ki-maka tutu:nik ke:man kin-mu:tia.

hasta lo/e-dar fiebre cuando los-asustar.

6) ya:ne (=yahane) k-ilwia-t sipiti:yut.

éso le-decir-PL Sipitillo.

7) varios tesu k-i:xmat-ke-t ma: ka ki-chih kombenír ki:sa, ki:sa con la noche, las doce de la noche, tayuwa.

varios no lo-reconocer/ojo-saber-PRET-PL no que lo-hacer convenir irse, irse con la noche, las doce de la noche, noche.

8) ne siyuhti ne nu-piltsin ki-mu:tih ka ya:h-ki ki-mu:tia tsana-t ne: tik ne mi:l.

la vez el mi-hijo lo-asustar que ir-PRET lo-asustar estornino-ABSOL allá en la milpa.

9) yahika ki-mu:tih-a, ina k-ita-k ne sipiti:yuh, ina.

de modo que lo-asustar-ya, decir lo-ver-PRET el Sipitillo, decir.

10) su:siu el pelu:du wan tumak i-xumpe, wan chikitik-chín.

sucio el peludo y enorme su-sombrero, y pequeño-DIMIN.

11) yahika ya k-i:xmati nu:san ne sipiti:yuh.

así es que él lo-conocer/ojo-saber también el Sipitillo.

12) ki-mu:tih.

lo-asustar.

13) axta kukuya-k, ki-mak tutu:ni-k.

hasta ponerse enfermo-PRET, lo-dar fiebre.

14) apenas ni-k-pahtih, ni-k-mat reme:dyuh.

apenas yo-lo-curar, yo-lo-saber remedio.

Traducción semi-literal:

El Cipitío lo conozco también que sale las noches también, y también a las doce de la noche (1). El Cipitío es pequeñito, pero enorme es su sombrero (2). No es hombrón, no es alto, es pequeñito pura gente (3). Quién lo/e haga-convenir / conviene, gana también (4). Hasta le da fiebre, cuándo los asusta (5). Éste le dicen Cipitío (6). Varios no lo conocen, que no lo/e haga-convenir / conviene, sale, sale con la noche, las doce de la noche, noche (7). La vez (a) el mi hijo lo asusta; fue, lo asusta zanate ahí en la milpa (8). Así es, lo asusta ya, cuenta, lo vio el Cipitío, cuenta (9). Sucio es, el peludo y grande es su sombrero, y es pequeñito (10). Así es, él lo conoce también el Cipitío (11). Lo asusta (12). Hasta enfermó y le da fiebre (13). Apenas, lo curo, lo sé remedio (14).

Nota del estilo:

La traducción calca el ritmo melódico y sintáctico característico de la narrativa náhuat. Esta cadencia literal la señalan varios aspectos ausentes en castellano y en otras lenguas indo-europeas. En primer lugar se trata de la repetición, como en la música “pop” o minimalista actual. En segundo lugar, existen saltos en la persona gramatical entre el singular y plural —(5) y (7)— además de verbos conjugados en serie. Su referencia temporal sólo la marca uno de ellos (8), (9) y (13), mientras los otros permanecen en un presente indefinido. Por último, se anota la esfera epistémica que asocia el saber (-mati) al conocer visual o testimonial (-ix-mati). Antes de toda canonización de la novela testimonial, el náhuat y otras lenguas indígenas acuñan verbos semejantes que la memoria letrada remite al olvido.