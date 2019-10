Un Espectro recorre América, el Espectro de la Migración. Todos las potencias de este Nuevo Continente se han unido en Santa Alianza para acorralar a este Espectro. KM

Resumen / Volante

Por la lectura de un poema hondureño y un mito nahua de El Salvador, náhuat, “Migrantes Fantasmas” ofrece una perspectiva indígena sobre una crisis actual.

Las causas de la migración son numerosas, desde la privatización de los ejidos y la producción de mercancías —café, bananas, azúcar…— aumento del desempleo y beneficios mínimos, inestabilidad política y violencia que afecta a las poblaciones marginales—particularmente a las mujeres— crimen organizado, y expoliación de las selvas tropicales. Todos estos factores han provocado un continuo flujo de migrantes hacia el norte.

En el Centro de América, el antiguo Espectro marxista (Gespenst, -Kujkul en náhuat) se identifica como extranjero. Para viajar, el forastero necesita morir, luego de sufrir la violencia para cruzar fronteras como fantasma. O, en cambio, el extraño será quien provea trabajo y dinero que le permiten al campesino viajar libremente sin pasaporte ni visa.

Abstract / Poster

By reading a Honduran poem and a Nahuat myth from El Salvador, “Migrants as Ghosts” offers a native perspective on a current crisis.

The causes for displacement are numerous, from the privatization of land and the commodity production—coffee, bananas, and sugar cane—soaring unemployment and reduced compensation, political turmoil and violence affecting marginalized populations —particularly women— organized crime, and technical spoliation of tropical forests. All these factors have provoked a continuous flow of migrants to the north.

At the Center of America, the ancient Marxist Specter (Gespenst, -Kujkul in Nahuat) is identified as a foreigner. To travel, this outsider either needs to die, after enduring violence in order to cross borders as a ghost. Or, the stranger will become the provider of work and currency who allows peasants to travel freely without passport and visa.