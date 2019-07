De adivinanzas Ciencia vs. Conciencia lingüística

I. Ciencia y doble sentido

Se prescinde de la primera parte de esta sección: los dos sentidos de varios términos de los medios de comunicación (STEM, derivar, integral…), las metáforas técnicas y la tragedia de enlazar la tecnología a la política (Guerras Mundiales, Auschwitz, Gulag, Hiroshima , dictaduras militares, nacionalismos…). Abreviada en la temática que habla popular salvadoreña y su perspectiva lingüística. Según las adivinanzas, una imagen del mundo actual a la deriva migratoria.

Sólo en los muros sin ser vistos, los nacionalismos intentan frenar el eco de ese desvío sonoro que excluyen en el esquizoanálisis. Si a un simple sonido / a / —primera letra, preposición, admiración (ah) y verbo (ha) – los números varios, con mayor razón las palabras y los textos multiplican la ambigüedad. Sólo un “jardín de los envíos que se bifurcan” explica el paso del sonido en el sentido, esto es, la intención del Hablante a la interpretación del Oyente. El principio teórico de la adivinancia se establece como el enlace se establece entre la comunicación y el confundir, por el prefijo inicial “co (n),” con “- que determina la disparidad de interpretaciones.El discurso y la voz se invierten según la ley del espejo que describe la intención primaria (Yo) se revierte en la interpretación (Tú).

En esa laberinto del sonido en el sentido: la aspiración del sentido en el mundo empírico, “la palabra perro no muerta”, la adivinanza despliega un modelo de discurso en miniatura. El mensaje es un tríptico. De la materia sonora-gráfica, atraviesa el oscuro túnel del sentido hasta el desembarco en la realidad natural y social oculta tras la palabra. El idioma nacional reviste las cosas.

Si un objeto material y visible – “adivina-me-ésa, adivíneme, eso, tabla” (sección I) – se escabulle bajo la materialidad del nombre, es una idea abstracta no se disfraza de manera similar! En simple lección de lingüística, el habla popular anhela confundir la interpretación del oyente (You), por ese desvío tripartito entre sonido / letra-sentido-referente. El recado o el mensaje no tiene una intención que siempre queda disfrazada.

(Francisco Gavidia en la Universidad Nacional (1932) habla de “la democratización de toda América”, durante el “Centenario del Padre Delgado”).

A ese cambio de nombre, una “canción popular” de Angelina Ábrego, Profesora de Arcatao (junio de 1930), lo llama “Simplicio” (246-247). La interpretación lingüística, la interpretación de las cosas causa el estupor de la comunidad entera. El habla de ese personaje no se rige la convención social en boga. El “contrato social” exige “el rigor” borgeano “de la ciencia” para adecuar el mundo a la palabra única por obligación generalizada.

El acuerdo del léxico —avenida a sentido único— ofrece el calco correcto, al igual que toda la creatividad poética disonante de locura y desquicio. Como hecho fundador del “animal político (zoon politikon)”, al “animal dotado de lenguaje (zoon logos ejon)” se construye la idea dictatorial de regular la significación primaria y rigurosa de las palabras y las ideas abstractas. A la lectura de averiguar el antónimo de Simplicio —Complejicio— definir la norma lingüística en su anhelo por estipular una vía directa en el sentido del sentido, el sentido del mundo de las cosas y las nociones.

La canción popular de Arcatao demanda lo simple. El hablante posee el derecho democrático de nombrar las cosas; El mensaje del mensaje en su triple desglose: sonido / letra-sentido-referencia, así como la verdadera intención oculta antes de acatar imperativos. En contraste, el complejo proviene de una ley ejecutiva a doble inciso. Los sonidos y las letras de una palabra tienen un sentido exclusivo, así como las cosas y las ideas emana su nombre propio.

De la misma forma que en la multiplicidad política subalterna, en deriva migratoria ”, surge una imagen del mundo que enturbia la idea actual De los escritos académicos a propósito lineal, casi exclusivo. De la introducción a la conclusión, el prólogo define las secciones y los resultados de antemano. Como las palabras, enuncian el nombre prescrito de las cosas.

En un mundo a la deriva migratoria, a nacionalismos álgidos, fronteras rígidas, el ideal de la escritura se consigna el orden estricto del objetivo lineal y, por tanto, la ley del objeto de estudio. Hablar una neta discordancia entre los datos y su calco en la exposición, esto es, una confusión entre el verdadero migratorio y el formato convencional de presentación rectilíneo.

Sólo antiguamente, el influjo del surrealismo, el psicoanálisis, la filosofía en el rizoma permite la escritura automática, el descoque diagonal en rayuela y el libre desvío jazzístico. Ahora en desuso, “el libro a imagen del mundo” —el ensayo, la réplica del universo social— debería reclamar la diversidad del nombre que Simplicio le impone a su entorno natural y social. Esto es, la variedad de estilos a menudo entabla un diálogo conflictivo por la supremacía única de lo real. Como en la música, el linde patriótico de los estados – «” música country “sólo de un país” – lo complementa el azar incierto en los géneros, la improvisación de los migrantes.

https://www.youtube.com/watch?v=bfV6X8smuvw / https://www.youtube.com/watch?v=3MjV9cCs00c .

Sorprende la sencillez narrativa de la profesora Ábrego de Arcatao. En el olvido, su transcripción del habla popular reclama la misma libertad poética de un escritor consagrado. Si el guatemalteco, Luis Cardoza y Aragón escribe “El llamamiento a la luna Sol y es de día”, Simplicio lo antecede “La llama noche al claro día”. Esta equivalencia no establece jerarquías entre la poeta canonizado y el habla popular.

Por lo contrario, al igual que la ciencia recicla términos coloquiales, la Ciudad Letrada reitera el acierto filosófico de lo popular. Los nombres no son hechos. Se llama Simplicio, debido a su carencia de poder político y de certificación académica. Sin embargo, desde Arcatao confirmamos que los hechos han sido también hechos por la palabra. Incluso, la fórmula matemática se extrae de su escondite natural para el transporte público.

Para más información, en el sentido múltiple de lo que se ve, se ve, en el lugar, y no hay nada que ver, sino también en el sitio, y en el día de hoy. artístico

¿En qué se parece un huevo al cielo? = en que se estrellan.