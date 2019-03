Esfera pública militar ¿Legado de izquierda?

En el nombre de la roca sin roca…

Abstract

I. Esfera pública o Ciudad Letrada

II. Nuevo discurso anti-hegemónico

III. Conjunción de los opuestos

Abstract: Seduced by words and images, current cultural studies classify the opening of a “bourgeois public sphere” under military regime as anti-hegemonic discourse. The first section —Sphere or Lettered City— describes how this freedom of speech corresponds to a dialogue between civic society and State, which sponsors most artistic activities. The brief second segment —New Anti-hegemonic Discourse— sketches how renovation in the military repeats this unity between State and Public Sphere, judged as revolutionary. Finally, the third section —Conjunction of Opposites— concludes how the same radical images and statement serve to legitimize both sides of the political spectrum. The Specters (-Kujkul, Gespenst) of the past rules the writing of cultural history, that is to say, poetics or po-Ethics: the debt that living humans warrants to Dead Ancestors. The cultural legacy of the Right wing needs to be recycled on behalf of the Left, in its fear to be at the Sinister shield of the national Past.

1. Esfera pública o Ciudad Letrada

Los estudios más recientes en materia de historia cultural cuestionan la exclusión de este ámbito bajo el embate de lo socio-económico. En verdad más atenta a la distancia entre el discurso y los hechos: “la palabra perro no muerde”. Cautelosa al traspaso de los hechos en consciencia —“1932 sin el 32”— este enfoque calificaría de poética. Si la oposición clásica contrasta lo particular de la historia —“hoy el Cipitío come pupusas de queso”—a lo general de la poética —“los salvadoreños comen pupusas de queso”— la propuesta actual señala la existencia de dos ámbitos tan opuestos y complementarios como el día y la noche. La cuestión socio-económica —asunto privilegiado de la historia— la complementa la esfera pública de expresión: la Ciudad Letrada. En este recuadro, invirtiendo el refrán —“del dicho al hecho, hay un gran trecho”— las palabras diseñan el amplio margen temporal de los sucesos a su consciencia y narración. “Del hecho” se transcurre “al dicho…”.

Aún a la moda, el indigenismo en pintura celebra el encuentro entre Francisco Gavidia y Rubén Darío (1882), mientras acalla la Ley de Extinción de Ejidos paralela al intercambio letrado. La reunión de los literatos es poética sin historia; el derecho de decomiso, historia sin poética, mientras su coincidencia temporal aún se juzga ficción. Prospera el temor de lo político —acaso su denuncia— al lado de la añoranza por el Arte. “Zapatero a tus zapatos”, dicen, a cada quien lo suyo. La poética exalta el diálogo letrado, pero acalla el decomiso, viceversa, la historia silencia el encuentro para evaluar el embargo, dizque objetivamente. Quizás…

A este juego de opuestos complementarios —historia y poética; estado y nación— la Ciudad Letrada del martinato lo percibe según el esquema de “la materia y el espíritu”. Como la luz y la oscuridad, el alma y el cuerpo se acoplan en unión de los contrarios, gracias a un vaivén re-volucionario natural, semejante al giro de los astros. Por esta unidad indisoluble no extraña que la condena actual del cuerpo militar —Ley de Extinción de Ejidos; represión dictatorial— la complete la alabanza del encuentro poético y luego celebre “la política de la cultura” (J. E. Ávila, Ateneo y Biblioteca Nacional). El juicio de la izquierda actual —marxismo incluido— valida el dicho popular “no hay mal que por bien no venga”. No hay represión militar anti-comunista (mal) —extinción de ejidos previa— que no la acompañe la creatividad artística (bien).

Tal es la conclusión de la mayor recopilación bibliográfica de 1933 a saber: “Mangoré. El cacique de la guitarra en El Salvador” (2017) de Guillermo Cuéllar Barandarián, publicada bajo auspicios del Arconte, la Autoridad que resguarda los Archivos Nacionales. La conclusión resulta tajante al vindicar el legado musical y condenar al régimen que lo hace posible. Si el arte perenne se situaría a la izquierda, en el espíritu; la dictadura transitoria, a la derecha, en la materia. Ambos costados constituyen un cuerpo humano unido e integral, en dos extremidades opuestas y complementarias.

A los libros consagrados por explicar la revuelta y el etnocidio, esa vasta compilación historiográfica añade cómo se exalta la labor artística del martinato al permitir la entrada al país de Augusto Barrios Mangoré, sus conciertos en la capital y sus giras departamentales. Luego, en 1939, se asienta definitivamente, gracias al mismo aval presidencial. El ritmo de la guitarra entona la sinfonía que acuerda la música clásica europea con la vestimenta indígena. Las cuerdas enlazan la Ciudad Letrada con el Estado por una profusión documental —pública pese a la censura— que Cuéllar cita y reproduce en excelencia.

En réplica acallada del neo-marxismo —la Escuela de Frankfurt— Mangoré revela la existencia de una “esfera pública burguesa” de promoción cultural y de “política de la cultura”. Los recitales enlazan “la sociedad civil y el estado” al organizar “el debate crítico público de asuntos políticos” (Jünger Habermas). En este ámbito participan todos los presuntos oponentes al régimen, como si la oposición frontal la permitiese la propia dictadura, hecho imposible hoy. De esta manera, se reincide el quehacer de Rafael Zaldívar (1882) al apoyar el encuentro antedicho de Gavidia y Darío, mientras ocurre el preludio de 1932: indígenas sin tierra en un país a literatura monolingüe.

El marco de la apertura editorial —“sectores medios urbanos emergentes”, según Cuéllar— permite la publicación de dos escritos claves según la izquierda actual. Fuera de contexto se vislumbran anti-hegemónicos, a saber: “Mi respuesta a los patriotas” (1932, inspirado en el argentino José Ingenieros http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/filosofia/fuerzas/indice.html), y “Retrato de Faramundo Martí” (1933) de Salarrué. Su lectura no sólo consiste en averiguar cómo esas ideas tan radicales se difunden libremente bajo un régimen dictatorial. Esta paradoja queda en silencio.