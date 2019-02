Pan y Juegos de circo (o Pan y Circo)

Esta frase se origina en la obra de Juvenal, Sátiras X y se puede leer en su contexto en el siguiente enlace: https://bit.ly/2KNGym5

Es una frase que denuncia la práctica de los políticos romanos con la respectiva denuncia y desprecio de Juvenal hacia los decadentes políticos de su época. En ella condensa la práctica de dar trigo gratis a los ciudadanos y a la vez montar representaciones circenses y demás entretenimiento para ganar poder político a través de dichas prácticas.

Está demás expresar que en nuestro país hemos tenido por años suficiente material para montar “el circo”, y de esta manera tener al pueblo distraído de las problemáticas de fondo que aquejan a nuestra nación.

Esta semana ha sido el turno de la Asamblea Legislativa y su nuevo edificio. Por un lado, se necesita desde la perspectiva de Protección Civil una nueva instalación para que todo el personal trabaje en un lugar seguro (esto no es negociable) y por otro el planteamiento de un costo no oneroso del mismo. Para ello se aprobó en 2014 un préstamo que se ratificó en el 2015 y que por no haberse ejecutado nos ha generado un pago de intereses de más de medio millón de dólares. Ante esta situación surgen algunas preguntas que son importantes hacer:

¿Quién debe pagar los intereses que hemos dado los salvadoreños por la no ejecución del préstamo? ¿Cómo definir un costo adecuado para las nuevas instalaciones de la Asamblea Legislativa? Recordemos que este dinero es un préstamo, ¿sobre esta base debe descansar las soluciones de educación y salud en nuestro país? Aún más si queremos llevar el rubro de Educación al 6% del PIB nacional. Si el nivel de la deuda es del 71% como registraba el Diario el Mundo el 28 de abril de 2018 (https://bit.ly/2U0Cl3e) ¿Cómo estarán los demás préstamos y condiciones?

Esperemos que esto no sea solamente un “show mediático” que pretende darle a la opinión pública algo de que hablar y con lo cual entretenerse. En realidad, necesitamos que a partir de acá se atienda el problema del endeudamiento y cualquier otra situación enfocados en el bien común y en el compromiso de manejar los fondos del estado (aunque sean prestados) con eficiencia y transparencia.

Esta misma situación ha provocado que la bancada de ARENA proponga la reasignación de $50,000,000 de dólares para educación. ¿Por qué no se hicieron antes este tipo de propuestas? ¿Cuáles son los criterios técnicos sobre los cuales descansa este tipo de propuestas?

El mayor desafío que tenemos como salvadoreños es estar atentos a manera que no nos dejemos “entretener” con lo que los políticos nos quieran dar, sino que mantengamos una atención a los problemas y soluciones que nuestro país necesita. Como ejemplo: ¿Cómo va la definición del nuevo gabinete de gobierno? ¿Cuáles son las estrategias para operativizar el “Plan Cuscatlán”? ¿Qué medidas está tomando el actual gobierno que no comprometa más los recursos del gabinete entrante? ¿Cómo abordaremos el problema de violencia que mantiene nuestro país? Entre otros.