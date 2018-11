La importante labor de la Unión Europea en Centroamérica

En las noticias salvadoreñas con frecuencia puede leerse de que no se aprovecha del todo el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AACUE) noticia que resulta ser cierta, se tienen dos hipótesis del porqué no se ha aprovechado del todo dicho Acuerdo: Nuestros mercados principales son Centroamérica y Estados Unidos; resulta más financieramente costosa la exportación de productos hacia Europa. Mencionado lo anterior solo el aspecto comercial, no obstante, la Unión Europea son aliados estratégicos nuestros para el fortalecimiento democrático, cooperación multilateral, protección del medio ambiente y más.

Además de la cooperación desde embajadas de las naciones europeas es importante mencionar que en El Salvador hay organizaciones no gubernamentales de origen europeo que contribuyen en diferentes áreas como salud, capacitaciones laborales, economía y educación, no se dice muy a menudo pero sí existe. Por ejemplo, en Guatemala GAIA Foundation que es una organización a la que pertenecen franceses y otros de nacionalidad europea que están comprometidos activamente en la captación de fondos para ayudar a las víctimas de la erupción del Volcán de Fuego.

El pasado 16 de Noviembre en una entrevista televisiva el embajador Bassols, de la Unión Europea instó al país a aprovechar este importante acuerdo, la Unión Europea coopera con toda Centroamérica en diferentes temas, sobre todo socioeconómicos. Es de poner mucha atención a un documento emitido por la Fundación Friedrich Ebert que se publicó en 2012, es un informe titulado “Brújula Centroamericana 2021” proponiendo tres escenarios de futuro para la región- resultados de dicho informe vincula la enorme ventaja de que Centroamérica, especialmente El Salvador pueda ver a la UE como un socio estratégico- cabe señalar que son suposiciones sobre futuros cambios que podrían ocurrir.

Mencionado lo anterior, en un escenario optimista se da a conocer que se han tomado medidas político institucionales para una trayectoria de desarrollo más consistente, en el escenario tendencial: en el plano internacional otros actores y bloques presionan al Istmo con riesgos para la cohesión social y democrática. Finalmente en el escenario pesimista el informe señala que los países de mayor desarrollo relativo no pueden contener flujos migratorios de los países del Norte de Centroamérica. Es importante aclarar que esto en resumen, pues la elaboración y publicación de los escenarios, es más grande.

Según datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, los productos importados de la UE, destacan maquinarias y productos farmacéuticos. Los productos farmacéuticos por ejemplo, en España es una tendencia impresionante sobre todo con el arribo de los medicamentos biosimilares hace algunos años que son efectivos en la lucha contra el cáncer. Los biosimilares ya son una realidad en España, su producción y distribución en Madrid y León para toda Latinoamérica.

Podemos ver a la UE como un socio comprometido a mejorar la calidad de vida de nosotros los ciudadanos de El Salvador, ofrecen ventajas comerciales para la exportación/importación, es un mercado enorme. Además, las oportunidades de becas universitarias en años recientes los salvadoreños han sabido sacar provecho de ellas, yendo a prepararse a España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra sólo por mencionar algunos.

La UE coopera activamente en la integración Centroamericana siendo esta integración un proceso que requiere de una experimentada asistencia internacional, muy oportuno por parte de ellos en poder asistirnos, por ejemplo, la cooperación española con la Secretaría de Integración Centroamericana participan activamente en intercambios universitarios, fortalecimiento institucional y democrático de los países miembros de la Integración.

Concluyendo, el presente y futuro gobierno de turno de El Salvador debe procurar que la Unión Europea tenga más vinculación con el país, fortaleciendo los programas de ayuda en formación de empleo, asistencia técnica comercial, la cooperación europea institucional para poder así coadyuvar a nuestro desarrollo.