VIDEO | ¡Impactante! Belinda fue atacada por un fan en pleno concierto

La cantante Belinda se llevó tremendo susto en un show que realizó en la Feria de las Fresas Irapuato 2023, Guanajuato, México, ya que durante plena presentación uno de sus seguidores burló la seguridad y se subió al escenario para abrazarla y saludarla.

El altercado fue grabado y compartido en redes sociales. De acuerdo con las imágenes el joven se le fue encima a la artista de manera eufórica mientras los guardaespaldas de Belinda intentaron separarlo y calmarlo.

Cuando el fan se bajó de la tarima, Belinda dijo por micrófono “denle esto por favor (una bebida). Con mucho cuidado. Cuidado, es más, quédate ahí y te tomas eso, respiras porque casi te da algo. ¡Me asustaste! Yo también te amo”.

Luego del show, la cantante expresó en sus redes sociales: “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé. Me duele mucho la espalda”.

Debido a esta publicación muchos fans de Belinda mostraron su apoyo a la cantante, sin embargo, otros la culparon por lo sucedido.

“Lo que más amo en esta vida es a los fans, por eso los trato con tanto amor y delicadeza, y me tomo siempre el tiempo de darles su lugar. Sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no midiera su fuerza”, escribió Belinda. “Yo estoy bien solo me asusté en el momento, lo cual es algo normal. Amo mucho a todos y a cada uno de los que estuvieron ayer en el concierto y los que me acompañan todos los días en mi carrera; son lo más importante para mí y seguiré siempre amándolos hasta el fin del mundo, aunque me abracen fuerte y me saquen el aire”, agregó la cantante en otra publicación de Instagram como defensa ante sus detractores.

Video: Cortesía