“Secret Invasion”, la serie en formato “thriller” con el sello Marvel que aúpa a Nick Fury

El universo Marvel arranca la temporada de verano este miércoles con el estreno de “Secret Invasion”, una serie sobre la que la franquicia tiene grandes expectativas y que trae de vuelta al reconocido personaje de Nick Fury, interpretado con destreza por el actor Samuel L. Jackson.

Presentada como una suerte de secuela de “Captain Marvel” (2019), “Secret Invasion” adopta la forma de un “thriller” de espías que narra las peripecias de Fury tratando de salvar a la humanidad ante el asentamiento en la Tierra por parte de los “skrulls”, raza ficticia de alienígenas que se hacen pasar por humanos.

La trama, que se desarrollará en seis capítulos de una hora emitidos en la plataforma Disney+, muestra a Fury luchando junto a la agente del MI6 Sonya Falsworth (interpretada por Olivia Colman), así como con los personajes de Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) y Talos (Ben Mendelsohn), entre otros.

Fury trabajará de cerca con un grupo de “skrulls” para protegerlos a ellos y a la raza humana tras reparar en el enorme peligro que entraña una facción desleal de estos extraterrestres que buscan apropiarse del planeta.

“Es una historia de intriga sobre personas cuyas promesas se han roto y que deciden buscar una manera de vivir en paz, aunque la solución pase por hacer la guerra”, comentó Samuel L. Jackson, evitando los “spoilers”, en declaraciones a EFE previas al lanzamiento.

En la introducción del primer episodio de “Secret Invasion” ya se anticipa que “nuestro mundo no dista tanto” de lo que se muestra y, bajo esa premisa, el creador, Kyle Bradstreet, trata de sorprender al espectador con un gran abanico de giros, “cliffhangers” y una pregunta permanente: ¿podemos confiar en nuestros seres cercanos?

Además, en esta nueva entrega, la franquicia se enfoca más en el apartado humano e íntimo de los personajes para evitar un exceso de escenas de acción y superpoderes que no permita empatizar con los protagonistas.

Mención aparte merece la participación de Olivia Colman, que encarna a la mencionada espía del servicio de inteligencia británico, y quien reveló a EFE que fue “emocionante” acceder por primera vez al universo Marvel y trabajar con actores como Samuel L. Jackson.

“Se trata de una interpretación, pero no me la tomé como una más en la que me aprendía mis diálogos y actuaba ante cámara sin más. Trabajé movida por la pasión de pertenecer a esta franquicia”, detalló la actriz.

Una serie con vocación de producción independiente

Como creador, Bradstreet (“Mr. Robot”) también condujo a la serie a que transitara por el género de aventuras y el formato de acción, respaldado por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Victoria Alonso en la producción ejecutiva.

De hecho, uno de los propósitos, remarcados por el propio Feige en diversas apariciones públicas, ha sido que cada producción del universo Marvel tenga personalidad propia y originalidad como para poder ser consumida de forma independiente.

Lo intentaron con las series “Hawekeye” (2021), “She-Hulk: Attorney at Law” (2022) y “Moon Knight” (2022), y lo han vuelto a hacer en esta ocasión en una obra que, según el mismo Jackson, está contada de “una manera muy simple para que nadie mezcle los argumentos” con otras obras del MCU (Marvel Cinematic Universe).

“Yo creo que es mucho más fácil entender por sí misma esta serie que otras producciones de Marvel. Si bien es cierto que mientras más contexto tenga el espectador, más va a poder profundizar en detalles de la trama”, añadió Colman.

Tras el pinchazo en taquilla de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, Marvel espera una gran acogida del público para esta serie dirigida por Thomas Bezucha (“Let Him Go”) y Ali Selim (“Mad Women”) cuyo reparto también integran Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott, Carmen Ejogo y Christopher McDonald.