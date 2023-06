Don Omar anuncia el lanzamiento de su próximo álbum “Forever king”

El reguetonero puertorriqueño Don Omar anunció este jueves el lanzamiento de su próximo álbum “Forever King” compuesto de 14 temas que van desde los tradicionales ritmos urbanos, hasta los tropicales y cubanos, y que estará disponible a partir del 22 de junio.

“Si hay algo que siempre he buscado durante toda mi carrera es ofrecerle al público esos ritmos de la calle que siempre me han identificado, pero sin el temor de fusionar otros géneros. Eso es lo que siempre nos ha distinguido. Y en este disco, en particular, vengo acompañado del mejor calibre en la música”, indicó el artista en un comunicado.

A su juicio, sus discos “siempre han marcado un antes y un después” y confía en que esto “también sucederá con ‘Forever King'”.

En este álbum el artista estará acompañado de figuras del género urbano como Maluma, Wisin, Gente de Zona, Residente, Cosculluela, Chencho Corleone, Nio García, Akon y Lil Jon.

Asimismo, el cantante de reguetón celebra la revalidación de su título como el “Rey del Reguetón” al superar las 100.000 millones de unidades de consumo a lo largo de su carrera musical.

Además, este año se conmemora el 20 aniversario del lanzamiento del disco “The Last Don” que marcó un hito en la trayectoria de Don Omar.

“Con ‘The Last Don’ definitivamente le demostramos a la industria que esta música no era solo de un sector, y que podía ser muy comercial. Hoy tengo la bendición de celebrar las 100.000 millones de unidades de consumo de mi carrera musical, lo que es el equivalente a las ventas de álbumes y streams y sé que este disco fue una parte fundamental en ese logro”, subrayó el artista.

“Ahora estamos listos para un nuevo éxito musical, que seguirá impulsando esta trayectoria”, zanjó el intérprete urbano.

El lanzamiento de “Forever King” se produce después de que el artista presentara en enero su álbum conceptual “Pain is love”, que reunía a varios cantantes.

Los intérpretes Randy, Divino, Shadow Blow, De La Ghetto, Yomo, EL YMAN, Fortuna La Súper F, Angel López, Lyan, Franco El Gorila, Alberto Stylee y Tivi Gunz, formaron parte del álbum “Pain is Love”.