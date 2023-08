Britney Spears habla por primera vez de su divorcio: “Ya no podía soportar el dolor”

La cantante estadounidense Britney Spears habló anoche por primera vez de su divorcio de Sam Asghari tras 14 meses de matrimonio y, en un mensaje en Instagram, afirmó: “Ya no podía soportar el dolor”.

Spears rompió el silencio en una publicación en Instagram, donde tiene más de 42 millones de seguidores, y donde colgó un video en el que aparece bailando en el salón de su casa.

En el texto que acompaña el video, Spears reconoce sentirse “un poco sorprendida” de que su relación con Asghari, de 29 años, haya llegado a su fin.

“Como todos saben, Hesam (en referencia a Asghari) y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero… no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente”, escribió la artista.

El miércoles el portal especializado en farándula TMZ dio la exclusiva del divorcio y al día siguiente medios como la británica BBC accedieron a una petición que Asghari había presentado ante un tribunal de Los Ángeles y en la que citaba “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación.

Spears y Asghari se conocieron en la grabación del videoclip de “Slumber Party” en 2016, donde él figuraba como actor, y posteriormente anunciaron su compromiso en 2021 y se casaron en junio de 2022.

En 2021, Spears puso fin al mecanismo por el que el padre de la cantante llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años, un proceso en el que Asghari estuvo a su lado y simpatizó con los fans de la cantante.

Libre de ese mecanismo, la vocalista de “Baby one more time” ha estado bajo los focos y recibido críticas por algunas de sus publicaciones en las redes sociales, donde suele subir videos bailando y posando desinhibida