Blink-182, Sam Smith y Feid encabezan la programación de Lollapalooza 2024

Renombradas bandas y músicos internacionales como Blink-182, Feid, Sam Smith, SZA, Limp Bizkit, Arcade Fire, entre otras, encabezarán la alineación de artistas confirmados para la próxima versión del festival de música contemporánea Lollapalooza Chile 2024, según informó la organización del evento este martes a través de un comunicado.

Durante los días 15, 16 y 17 de marzo del próximo año, la capital chilena, al igual que Buenos Aires y Sao Paulo, recibirá por onceava oportunidad el concierto que reúne a decenas de exponentes de diversos géneros a nivel mundial, dispersos en múltiples escenarios simultáneos.

Además de los headliners, en el grupo de seis bandas que encabezarán el festival y cerrarán cada jornada de buena música, estarán presentes icónicos artistas como Hozier, The Offspring, Chencho Corleone, Thirty Seconds to Mars, Diplo, Jugle, Phoenix, Above & Beyond, Meduza y The Blaze.

El Lollapalooza, que se expandió a Latinoamérica en 2011 con una primera edición en Santiago de Chile, es un evento musical consolidado, transformado en una referencia para estilos como el pop, el reguetón y el trap, entre otros géneros.