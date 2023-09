“Bisbal” un documental sobre un chaval que soñaba con ser cantante

Fue en 2001 con el estreno de la primera edición de “Operación Triunfo” cuando la vida de 16 concursantes marcaría un antes y un después; entre ellas la de David Bisbal que el próximo 17 de octubre estrena su documental “Bisbal” en homenaje a los 20 años que acaba de cumplir en la música.

“El verdadero éxito ha sido mantener el sueño tanto tiempo”, ha dicho esta tarde el artista en Vitoria.

“Cumplir un sueño es muy difícil, porque te puedes pasar toda la vida luchando para conseguirlo. Pero, cuando ya lo tienes, mantenerlo es aún más difícil, y yo he de decir que no estaría aquí sin mi familia”, ha señalado orgulloso en la presentación a los medios en Vitoria dentro de la programación del FesTVal.

A lo largo de las casi dos horas que dura la película documental, producida por Movistar Plus+, se muestra cronológicamente la preparación del concierto del vigésimo aniversario de Bisbal en la industria de la música que él mismo quiso dar en Almería; aunque también se adentra en la vida personal del cantante, “desnudándolo al completo”, para enseñar que aquel chaval que cantaba frente al espejo con timidez y buscaba un sueño éste le pasó por encima.

“Yo sabía que él quería hacer algo por el 20 aniversario y que rondaba la idea de una película, y la verdad es que tenía una muy buena narrativa. Hablamos con David y él en todo momento se mostró encantado y nos puso facilidades, porque queríamos contar de dónde venía el, por qué salió de su tierra para buscar un sueño, su historia en OT, qué había detrás de todo eso que no conocemos y cómo se mantiene en el éxito”, apuntaba el director Alexis Morante.

Por su parte el cantante ha destacado el sentirse “muy cómodo” trabajando con Morante. “El hecho de que nos conociéramos de antes también ha influido mucho (…). No me he salido de lo que ha sido mi vida laboral y personal. He mantenido la privacidad de mis hijos, mi familia está presente, pero huyo de la polémica. No busco la polémica para buscar oportunidades de trabajo”, ha añadido.

La cinta, que tiene a Almería como escenario principal, muestra desde sus inicios en la orquesta Expresiones hasta cómo vivió el boom de “OT” y todo lo que vino después.

“’OT’ me cambió la vida y siempre he estado muy agradecido. La gente no solo veía al muchacho que cada semana hacía una prueba para conseguir su sueño, pero mucha gente lo llevó a su vida y a su terreno”, ha apuntado.

En esta misma línea ha admitido que debido a su participación en el programa, también le costó “mucho” que le llegaran a respetar al “cien por cien”, especialmente en aquellos países donde no le conocían como es Latinoamérica, donde vivió un comienzo “muy duro, pero muy dulce a la vez”.

“Decidimos aparcar lo de aquí para empezar una carrera en un continente maravilloso. Y con el paso del tiempo la gente vio que yo me esforzaba y trabajaba mucho para hacerme un hueco dentro de la música y les he demostrado que se hacer las cosas de una manera mejor”, ha dicho.

El documental también muestra de la soledad del artista, la dureza de tener un padre con Alzheimer o de apostar por un género musical cuando la industria pide todo lo contrario.

“Pepe ya no es Pepe porque ya ni me reconoce a mí ni a mi propia madre. Es duro cuando le preguntas un día quién soy y me dice que le suena mi cara, pero no sabe quién…”, ha lamentado, aunque, sin embargo, se enorgullece de que en los momentos de “más dificultad” haber pedido ayuda y no haber pasado por el trago solo.

Asimismo, el almeriense ha reconocido que le encantaría seguir en esta profesión por otros 20 años más, y aunque la exigencia cada vez es mayor, no le gustaría ser “una caricatura de sí mismo”, y sí confiesa que cada día trabaja por llegar igual de bien mucho tiempo más.

“Terminaré el día que vea que no pueda”, sentenciaba entre aplausos.