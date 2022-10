Fallece Robbie Coltrane, actor que interpretó a Hagrid en Harry Potter

Medios internacionales confirmaron la muerte del actor escocés Robbie Coltrane, quien es reconocido por interpretar su famoso papel de Hagrid en las películas de Harry Potter.

El artista murió a sus 72 años de edad, así lo informó este viernes el medio británico PA, quien citó a su agente.

Por el momento se desconocen las causas de la muerte de Coltrane.

Además de su papel como Hagrid, el escocés encarnó el papel de Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond Golden Eye (1995) y The World Is Not Enough (1999).

“Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Poter, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo”, por el que “recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana” desde hacía más de veinte años, dijo en una nota remitida a los medios su representante, Belinda Wright.

La familia del actor transmitió en ese comunicado su agradecimiento a la plantilla del hospital Forth Valley Royal de Lambert (Escocia), por sus “cuidados y diplomacia”.

“Personalmente, le recordaré como un cliente siempre leal, así como a un fantástico actor, con una inteligencia forense y un ingenio brillante. Después de haber sido su agente durante cuarenta años, le echaré de menos”, expresó Wright.

El actor británico Stephen Fry rindió tributo a la “profundidad, el poder y el talento” de Coltrane. “Adiós, viejo amigo. Te extrañaremos terriblemente”, dijo en Twitter.

Su nombre real es Robert McMillan, pero en los años 70’s decidió modificar su nombre artístico a Robbie Coltrane en honor al saxofonista John Coltrane.