VIDEO | Las declaraciones de Eugenio Derbez tras su aparatoso accidente

A través de un video de más de 22 minutos publicado en su cuenta oficial de Instagram, el artista mexicano Eugenio Derbez reapareció en redes sociales luego de haber sufrido un trágico accidente que le provocó alrededor de 15 fracturas en su brazo izquierdo.

En la grabación se puede observar al comediante recostado en una cama con todo su brazo izquierdo inmóvil en compañía de su esposa, la actriz Alessandra Rosaldo.

Durante la transmisión, Derbez confesó que el aparatoso accidente ocurrió mientras estaba con su hijo Vadhir jugando un videojuego virtual.

“Sufrí el dolor más fuerte de mi vida”, dijo el creador del personaje del “Monje moco”.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”, confesó.

El actor de “No se aceptan devoluciones” detalló que mientras estaba inmerso en la realidad virtual a través de un visor, perdió la noción del espacio, por lo que cayó por unos escalones.

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita…”, narró.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, agregó el actor.

Asimismo, compartió una imagen de su radiografía donde se alcanza a ver la magnitud de su accidente.

Entre los gritos Derbez acudió rápidamente a un hospital. El dolor era insoportable, así que decidieron anestesiarlo.

“El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas”, recordó “Ludovico P. Luche”.

“Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he checado los mensajes. Gracias a todos. No les puedo contestar a todos, pero sí los leo”, mencionó en el live streaming.

Derbez agradeció a sus seguidores y amigos de la farándula por estar pendientes de su salud.