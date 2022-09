VIDEO | Ana Gabriel no aceptará muestras de cariño de sus fanáticos salvadoreños

La reconocida cantautora mexicana Ana Gabriel publicó un video en su cuenta oficial de Instagram aclarando que durante su gira “Por amor a ustedes World Tour” no aceptará ningún tipo de muestra de cariño por parte de sus fans.

La artista aclaró que la decisión fue tomada por protocolo y como parte del contrato de su tour, para protegerse del virus del covid-19 y así cumplir con las fechas programas en las más de 15 ciudades de Latinoamérica.

Los conciertos iniciarán mañana 7 de septiembre y al país arribará el miércoles 14 en el Complejo Deportivo Cuscatlán.

“Me han escrito, me han preguntado que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo, quiero decirles que por esta ocasión, no compren nada, no voy a recibir nada”, agregó la artista en la grabación.

Video: Tomada de la cuenta de Instagram de Ana Gabriel