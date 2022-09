Thimotée Chalamet: “Es difícil vivir” en el mundo de las redes sociales

Thimotée Chalamet es a sus 26 años uno de los actores más populares en la actualidad y su presencia en Venecia es una de las más esperadas. En su primera aparición en el Lido, en una rueda de prensa, se mostró reflexivo y crítico con las redes sociales. “Es difícil vivir en estos momentos”, afirmó.

“Ser joven ahora y ser joven siempre, solo puedo hablar por mi generación, es ser juzgado intensamente. No puedo imaginar lo que es crecer con la avalancha de las redes sociales (…) Es difícil vivir en estos momentos”, señaló el actor en la presentación a la prensa de la película de Luca Guadagnino “Bones and All”, una historia de amor y canibalismo.

En su opinión, “el colapso de la sociedad está en el aire, o huele a eso”. Y agregó: “Sin querer ser pretencioso, es por eso por lo que las películas son importantes, porque ese es el papel del artista, arrojar luz sobre lo que está pasando”.

Chalamet daba una rueda de prensa en el tercer piso del Palazzo del Casino de la Mostra de Venecia, mientras en la calle cientos de fans esperaban desde primera hora a las puertas del Palazzo del Cinema, donde esta noche se celebrará la alfombra roja previa al estreno oficial del filme en la Mostra.

Las apariciones de Chalamet en las alfombras rojas siempre son espectaculares ya que el actor cuida mucho sus atuendos para posar ante los fotógrafos, muchas veces extravagantes.

Dio buena muestra de su particular estilo en la rueda de prensa, con unos pantalones cortos de camuflaje, una camiseta de la Bauhaus, una chaqueta de lana con bordados de flores y unas botas cuidadosamente desatadas.

Acompañado por el director del filme, Luca Guadagnino, y sus compañeros de reparto -Mark Rylance, Taylor Russell y Chloë Sevigny- Chalamet se mostró más intenso de lo habitual entre las jóvenes estrellas del cine.

Con películas como “Call Me By Your Name” (2017) o “Dune” (2021), Chalamet se ha convertido en un referente de las generaciones más jóvenes y se ha tomado su papel muy en serio.

Tanto, que al ser preguntado por el amor, ha reflexionado sobre la importancia de la familia y de los amigos, con los que tiene “relaciones maravillosas”, pero se ha considerado “aún muy joven” para lograr entender el amor como lo hace los protagonistas de “Bones and All”.

“Tengo que graduarme en el amor de Lee (él) y Maren (Russell), para encontrar algo grande”, agregó.

También ahondó en el tema de la amistad -“mi tribu ha ido creciendo en Nueva York entre la gente del cine”- y en cómo sus amigos le ayudaron este año cuando murió su abuela.

Y recordó la dureza de la pandemia, el aislamiento social por no poder tener relaciones con la gente, algo que afectó especialmente a los más jóvenes. “Necesitas el contacto con los demás para entender quién eres”, señaló Chalamet.