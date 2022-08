Disney supera a Netflix en suscriptores a sus plataformas de “streaming”

The Walt Disney Company anunció este miércoles que suma 221,1 millones de suscriptores en sus plataformas de “streaming” en todo el mundo, superando por primera vez a Netflix, que cuenta con 220,6 millones de abonados a su servicio.

Sin embargo, la posición de Netflix como plataforma líder no peligra, ya que la factoría Disney reparte su oferta entre varias marcas: la internacional Disney+ (152,1 millones), la estadounidense Hulu (46,2 millones) y la deportiva ESPN+ (22,8 millones).

Aun así, el crecimiento de Disney en el mercado del “streaming” contrasta con la situación de su principal competidor, que arrastra dos trimestres con pérdida de clientes y se plantea medidas como cobrar un extra por compartir cuentas o introducir publicidad en la suscripción más barata.

Por su parte Disney, a pesar de que continúa sumando abonados, es ajena a los problemas de rentabilidad que las plataformas audiovisuales de pago están encontrando en un mercado cada vez más saturado.

Sus tres servicios han arrojado unos resultados flojos en el último trimestre, sobre todo debido a unos mayores costos de programación y producción, y han dejado una pérdida combinada de 1.100 millones de dólares.

Por ello, la compañía avanzó que el 8 de diciembre aplicará una nueva estructura de precios para hacer rentable el negocio de “streaming”, que encarecerá los planes actuales, incluirá opciones más baratas con publicidad y ofrecerá nuevos paquetes.

Desde que Disney+ se lanzó hace apenas dos años, el conglomerado empresarial más importante de Hollywood ha centrado su estrategia en atraer clientes a su plataforma de “streaming”, dominada por el lanzamiento de ficciones de marcas tan potentes como Marvel y Star Wars.

Asimismo, durante la pandemia estrenó directamente por “streaming” cintas de estudios tan importantes como Pixar (“Luca”, “Onward”) y Disney Animation (“Raya and the Last Dragon”), lo que impulsó su número de abonados.

En su informe de resultados, The Walt Disney Company indicó que ha ganado 2.983 millones de dólares en los últimos nueve meses, un 62 % más respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado mayoritariamente por sus parques de atracciones.