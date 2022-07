VIDEO | Las preocupantes declaraciones de Andrés García sobre su salud

El emblemático actor de la televisión mexicana,Andrés García, reconocido por interpretar emblemáticos papeles de galanes en novelas como “Pedro Navaja”, “El Cuerpo del Deseo”, “Tú o nadie”, entre otras, ha dado mucho de que hablar en los últimos días debido a su estado de salud.

Con relación a este tema, el actor publicó recientemente en su canal de Youtube, un video que aumentó la preocupación de sus fanáticos. En el clip que dura aproximadamente 20 minutos, se observa a Andrés con un fuerte golpe en la cabeza, ocasionado por una caída en su casa en Acapulco.

En la grabación, García dice: “Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. Con certeza les digo que estoy cerca de mi final”, y afirma que está cansado de vivir en esas condiciones. Asimismo, la esposa de Andrés afirma que su deterioro también se debe a una cirrosis.

También, Andrés manifestó su última voluntad, que es su deseo que lo cremen en una lancha en las aguas del mar Acapulco.

A raíz del suceso, las redes sociales se han llenado de elogios y mensajes de motivación y apoyo para el actor y sus familiares.

Luego del clip publicado, la prensa internacional afirmó que el actor fue remitido a un centro hospitalario en México, presuntamente por complicaciones de salud.

En una entrevista con el programa “Hoy”, su amigo Roberto Palazuelos dijo que no había podido hablar con el actor, pero que su hijo le había confirmado la noticia.

“Fíjate que no he podio hablar con él, me enteré de que acaba de entrar al hospital. Estoy un poco distanciado con él, pero espero arreglar esto pronto porque no puedo permitir que una tontería me separe de una persona que ha sido tan importante en mi vida y a la que le tengo tanto aprecio y respeto”, dijo.