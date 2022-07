VIDEO | Así reaccionó la viuda de Fernando del Solar ante las críticas a Ingrid Coronado

Con la partida del querido conductor Fernando del Solar el pasado 30 de junio, Ingrid Coronado, su expareja, ha recibido todo tipo de críticas en redes sociales, además que fue culpada por muchos, de manera injustificada, de “abandonar” al famoso luego que fue diagnosticado de cáncer en el 2012.

Ante esto, durante una conferencia de prensa, la esposa de Fernando del Solar, Anna Ferro, rompió el silencio y mandó un mensaje para todas las personas que han hecho comentarios mal intencionados contra Coronado.

“Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia. Con tu vida es más que suficiente, con tu vida, que la hagas crecer, que la hagas en armonía, que estés en amor, creo que es lo más importante. No juzgar, no criticar, es de humanidad”, expresó Anna y luego pidió a los medios presentes que otorgaran un aplauso en nombre de Fernando.

Video: Cortesía

Esto trajo nuevas reacciones de fanáticos y usuarios en redes sociales, varios se mostraron sorprendidos por la madurez de la esposa del argentino y aplaudieron su postura.

Coronado, por medio de su representante, extendió unas pocas palabras al día siguiente de la muerte de su expareja y las compartió en una historia en su cuenta personal de Instagram, así como en un posteo en la misma red social.

Corto y conciso fue el mensaje: “A nombre de Ingrid Corona e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas”. Y agregó que pide compresión y respeto ante estos difíciles momentos.

Al final reitera que esas serán sus únicas palabras al respecto del tema.