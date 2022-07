¿Shrek 5? La publicación de DreamWorks que ha ilusionado a todo internet

La primera película de Shrek fue estrenada hace ya 21 años y muchos personajes se han agregado a las aventuras del ogro más famoso del mundo. Ahora han crecido los rumores sobre una nueva entregada de la saga.

Los usuarios de internet se ilusionaron al ver una publicación realizada por DreamWorks en su cuenta oficial de Twitter.

El tweet fue muy explícito sobre Shrek, Fiona y sus hijos, y no se descarta una quinta película sobre ellos, ya que en el 2018 Estudios Universal Pictures anunció dicha entrega.

En ese momento, el director Chris Meledandri explicó que habría una quinta película, así como el spin-off del Gato con Botas, y para esta nueva película de Shrek estaba planeando reunir al elenco original: Mike Myers en la voz de Shrek, Eddie Murphy en la del Burro y Cameron Díaz como Fiona.

La publicación dice “F es para Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Familia, Far Far Away (Muy, muy lejano), ¿continuamos?”

De inmediato los fanáticos interpretaron la publicación como un guiño para quinta entrega de la película, pero por el momento el estudio no ha dicho nada al respecto.

Una de las hipótesis que se ha hecho viral es que Shrek 5 se estrenaría el 20 de mayo de 2023.

F is for Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away… shall we go on? 💘 pic.twitter.com/NQFiKg3Z6l

— dreamworksjr (@dreamworksjr) June 27, 2022