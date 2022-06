Revelan detalles de quién es la supuesta mujer con la Piqué le fue infiel a Shakira

Shakira y Gerard Piqué se encuentran viviendo una crisis en su relación de pareja. Durante toda esta semana los rumores de separación se han fortalecido, luego que la periodista Laura Fa revelara en su podcast “Mamarazzis” que el futbolista le fue infiel a la cantante colombiana.

Además, la revista Cuore aportó detalles de cómo es la supuesta joven con la Piqué habría traicionado a su pareja.

Según el medio Marca, el defensa español se habría mudado a un departamento de soltero en la calle Muntaner de Barcelona. Dato que podría confirmar la separación de la pareja.

Laura Fa, por su parte, se encargó de revelar la información: “La cantante lo ha pillado (encontrado) con otra y se van a separar”, y agregó la periodista “Eso es así. Ha ocurrido (la infidelidad). Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso ha pasado”.

Hace un par de días, la colombiana se fue de vacaciones a Ibiza con sus dos hijos y sin el futbolista, lo que refuerza la teoría de que la relación no está en su mejor momento.

Pero muchos se preguntan quién es la mujer con la que Piqué le fue infiel a la talentosa artista, pues Emilio Pérez de Rozas en la revista Cuore reveló que se trata de “una joven rubia de unos 20 años, que está estudiando y trabajando como azafata de eventos (edecán de eventos privados).

El barcelonista estaría “desatado”, según dijo Laura Fa y acumula varias salidas a locales nocturnos. “Se le ha visto acompañado de otras mujeres”, expresó la periodista.

De confirmarse la separación, Shakira y Piqué estarían poniéndole fin a una relación de 12 años en la que han procreado a dos hijos: Milan y Sasa.

En todo este tiempo, la pareja de famosos nunca se casó. “A mí me gusta tal y como estamos ahora, la manera en la que funcionamos como pareja; y no, nosotros no sentimos esa necesidad de estar casados”, expresó Piqué en una ocasión durante una entrevista con el exjugador Gary Neville.