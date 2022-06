Britney Spears y Madonna recrean su icónico beso en los MTV VMA, 19 años después

Durante la recepción de la boda de Britney Spear con Sam Asghari, la Princesa del Pop aprovechó la oportunidad para recrear el emblemático beso con Madonna.

La Reyna y Princesa del pop fueron captadas en una icónica imagen que ya se ha viralizado en redes sociales.

Hace 19 años, Britney Spears y Madonna sorprendieron al mundo cuando se besaron durante su presentación en los Premios Video Music Awards de la MTV.

2022.06.10 – #Madonna and Britney Spears locked lips at the "Lucky" singer's wedding to Sam Asghari, recreating their unforgettable kiss from the 2003 MTV Video Music Awards pic.twitter.com/GqLFLP7fXr

— Madonna Paradise (@MadonnaParadise) June 10, 2022