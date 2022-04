Silk Sonic dominó en la 64 edición de los premios Grammy

La 64 edición de los premios Grammy llegó este domingo a su fin dominada principalmente por el grupo Silk Sonic, que se alzó con el Grammy en el apartado de canción del año y grabación del año; Olivia Rodrigo, que consiguió hacerse con el gramófono dorado en la categoría de mejor nueva artista; y Jon Batiste, que consagró su disco “We Are” como álbum del año

El grupo Silk Sonic se alzó con el Grammy a la grabación del año por su trabajo “Leave The Door Open”, venciendo así a artistas como Olivia Rodrigo, Billie Eilish o Tonny Bennett & Lady Gaga en la 64 edición de los premios de la Academia de Grabación estadounidense.

“Estoy tratando de ser humilde”, bromeó Paak para añadir inmediatamente un “los quiero” mirando al resto de finalistas en esta categoría y concluir afirmando: “Vamos a emborracharnos y a celebrarlo”.

Entonces, Mars se acercó a su colega a la par que sostenía un cigarrillo y exclamó “¡qué Dios los bendiga!”, dirigiéndose al público del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

Lil Nas X (“Montero (Call Me By Your Name)”), Doja Cat y SZA (“Kiss Me More”), Brandi Carile (“Right On Time”), Justin Bieber ft. Daniel Caesar y Giveon (“Peaches”), Jon Batiste (“ABBA”) y ABBA (“I Still Have Faith in You”) también eran candidatos a ganar en este apartado, en el que finalmente ha ganado la banda conformada por Burno Mars y Anderson Paak.

Mientras que el galardón a la canción del año premia únicamente a los compositores, la categoría grabación del año distingue a los cantantes, productores e ingenieros de un tema.

Silk Sonic consiguió hacerse con tres Grammy esta tarde-noche, erigiéndose como uno de los triunfadores de la gala, después de embolsarse le premio a mejor grabación del año, mejor canción del año y mejor actuación R&B.

Aunque el galardón a mejor actuación R&B lo compartió con Jazmine Sullivan (“Pick Up Your Feelings”), y el de mejor canción fue recogido junto a Brandon Anderson, Christopher Brody Brow y Dernst Mile II, encargados de la producción de “Leave The Door Open”.

En esta edición, que contó con la peculiaridad de haberse celebrado excepcionalmente en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.), estos son los ganadores anunciados durante la ceremonia televisada. Incluye categorías latinas.

Grabación del año:

“Leave The Door Open”, Silk Sonic.

Canción del año:

“Leave The Door Open”, Silk Sonic.

Álbum del año:

“We Are”, Jon Batiste.

Mejor nuevo artista:

Olivia Rodrigo.

Mejor álbum country:

“Starting Over”, Chris Sapleton.

Mejor actuación rap:

“Family Ties”, Baby Keem y Kendrick Lamar.

Mejor actuación pop individual:

“Drivers License”, Olivia Rodrigo.

Mejor álbum pop vocal:

“Sour”, Olivia Rodrigo.

Mejor actuación pop grupal o en dúo:

“Kiss Me More”, Doja Cat ft. SZA.

Mejor álbum r&b:

“Heaux Tales”, Jazmine Sullivan.

Mejor álbum de música urbana:

“El Último Tour Del Mundo”, Bad Bunny.



mejor álbum latinno de rock o alternativo:

“Origen”, Juanes.

Mejor álbum de pop latino:

“Mendó”, Álex Cuba.

Mejor álbum tropical latino:

“Salswing!”, Rubén Blades.

Mejor álbum de música regional mexicana:

“A Mis 80’s”, Vicente Fernández (póstumo).

Mejor banda sonora para medios visuales:

“The Queen’s Gambit”, Carlos Rafael Rivera.

Mejor álbum de jazz latino:

“Mirror Mirror”, Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés.

Mejor álbum de jazz instrumental:

“Skyline”, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

Mejor álbum de jazz vocal:

“Songwrights Apothecary Lab”, Esperanza Spalding.

Mejor actuación coral:

“Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony Of A Thousand'” , Gustavo Dudamel (Orquesta Filarmónica de Los Ángeles).