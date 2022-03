Vida ¿Dónde estoy? | ACTUALIDAD

Yatra, “emocionado” ante los Óscar a los que llega con “Dos oruguitas”

"Dos oruguitas" compite por el Óscar a mejor canción con "Be Alive" ("King Richard"), "No Time to Die" (del filme homónimo de James Bond), "Down to Joy" ("Belfast") y "Somehow You Do" ("Four Good Days ").