“CODA” da la sorpresa y triunfa en unos Óscar dominados por “Dune”

A pesar de que "The Power of The Dog" sonaba como la gran favorita de la temporada de premios, en las últimas semanas empezó a verse eclipsada por "CODA", cuyo triunfo en los premios SAG Awards iluminó sus opciones como la gran alternativa al galardón.