VIDEO | Laura Dern y Sam Neill juntos en el tráiler de “Jurassic World: Dominion”

Laura Dern, Sam Neill y Jeff Goldblum, protagonistas de la saga original de “Jurassic Park” (“Parque Jurásico”) dirigida por Steven Spielberg, reaparecen en el primer tráiler, lanzado hoy por Universal Pictures, de “Jurassic World: Dominion”, cierre de la trilogía iniciada en 2015 por Colin Trevorrow.

Las dos generaciones de la mítica saga se reencontrarán en este nuevo filme, protagonizado por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, que se estrenará en cines el próximo 10 de junio.

Trevorrow, guionista de la segunda trilogía, vuelve a asumir la dirección en esta última entrega tras haber cedido el mando al español J.A.Bayona en la segunda, “Jurassic World: Fallen Kingdom” (“Jurassic World: el reino caído”, 2018).

La trama se sitúa cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar y promete nuevos dinosaurios, efectos visuales y escenas de acción. Los dinosaurios conviven con los seres humanos en todo el mundo en un “frágil equilibrio” y se discernirá, de una vez por todas, si los humanos seguirán en la cúspide de los depredadores, según la sinopsis.

El reparto de la película cuenta con nuevas caras como DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Dichen Lachman, Scott Haze y Campbell Scott mientras que vuelven a interpretar su papel BD Wong como el Dr. Henry Wu, Justice Smith como Franklin Webb, Daniella Pineda como la Dra. Zia Rodriguez y Omar Sy como Barry Sembenè.

La franquicia de Universal Pictures y Amblin Entertainment ha recaudado más de 5.000 millones de dólares hasta la fecha (unos 4.380 millones de euros al cambio actual). Steven Spielberg continúa a cargo de la producción ejecutiva.

The epic conclusion to the Jurassic era. Watch the trailer for #JurassicWorldDominion now. pic.twitter.com/Pv3ilafqTO

— Jurassic World (@JurassicWorld) February 10, 2022