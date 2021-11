VIDEOS | Tiktoker salvadoreño se hizo viral por aceptar retos de “slime”

Diversos tipos de videos, de muchas temáticas y con diferentes fines se pueden encontrar en la plataforma de Tik Tok.

Están los videos chistosos, de reacción, videos para probar filtros o videos que presentan tips para el hogar; sin embargo, el tiktoker salvadoreño, Mario Guzmán, decidió crear videos diferentes y con una temática específica.

El joven es conocido en la aplicación por aceptar retos de “hacer un slime” con diferentes ingredientes unos más raros que otros, los cuales son sugeridos por sus seguidores.

El slime es un juguete hecho principalmente con goma, almidón, detergente, colorante y bicarbonato. Fue lanzado por primera vez en 1976 dentro de un bote de plástico.

Video: @marioguzman_04

“Es mentira, yo no pude hacerlo”, “a mi no me salió”, “síiii, yo sí pude”, esos son algunos de los comentarios que se pueden leer en los diferentes videos publicados por el tiktoker, unos defendiendo los experimentos del joven y otros dudando sobre la veracidad del contenido.

Guzmán es usuario de la plataforma desde el 2019 y cuenta actualmente con más de 3.2 millones de seguidores. Algunos de sus videos tienen un alcance de más de 700 mil vistas.