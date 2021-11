VIDEO | El emotivo mensaje que le dedicó René a Rubén Blades durante los Grammy Latinos

Con un auditorio lleno de ovaciones, así recibió el cantautor, actor, político, activista y abogado panameño Rubén Blades su homenaje como Persona del Año y el reconocimiento a su trayectoria artística por parte de la Academia Latina de la Grabación, este pasado jueves 18.

El encargado de entregarle el reconocimiento al panameño de 73 años fue el artista René, quien de manera muy emotiva le ofreció un discurso que hizo conmover a muchos de los asistentes de la gala.

René sacó una hoja de papel y dijo que por ser “de la vieja escuela” prefería leer directamente de la página y no repetir lo que le iba indicando el telepromter.

“Para mí es un honor entregarte este premio (…) Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comic tienen que pedirte la bendición porque ni Metropolis ni Gothan City serán más grandes que ese mundo que creaste: Hispania. Porque tus historias son de gente que existe, gente real, sin superpoderes mágicos, gente que se desangra”, expresó muy emocionado el puertorriqueño.

En medio del discurso René tuvo que parar ya que sus manos temblaban mucho debido a los nervios. “Yo no puedo agarrar este papel” le dijo a Blader, se lo entregó y le dijo “¿tú me puedes ayudar? Estoy temblando”, prosiguió, “es que este es mi maestro, para mí es demasiado grande”.

Con una voz entrecortada y sus ojos conteniendo las lágrimas René continúo agradeciendo a su “mentor” y finalizó el discurso diciendo “eres mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí”.

El compositor de “Pedro Navaja” se dirigió al público y expresó que el premio lo recibió en nombre de todo Panamá y toda su clase artística.

Además, “Salswing!” de Blades se llevó en la misma ceremonia el Latin Grammy al álbum del año en la ceremonia que se celebró en Las Vegas (EE.UU.).

“Miren, otra vez una sorpresa, esto es una gran sorpresa”, dijo el panameño, de 73 años, al recoger el premio, tan solo un día después de que la Academia Latina de la Grabación lo nombrara Persona del Año por su extensa trayectoria profesional y su “continua defensa de los derechos humanos”.

El disco de Blades se impuso a otros favoritos como “El Madrileño” de C. Tangana, “El Último Tour del Mundo”, de Bad Bunny; “Mis Manos”, de Camilo; “Privé”, de Juan Luis Guerra; “Vértigo”, de Pablo Alborán y “Origen”, de Juanes.

“Ganar un premio a expensas de que otro pierda nunca me ha gustado —reconoció Blades—. Yo no soy mejor que nadie, así que lo acepto por todos los nominados, aquí no gana nadie”.

“‘Salswing!’ es un álbum grabado por Blades junto a la orquesta de Roberto Delgado, que forma parte de una colección de trabajos que combinan la salsa con el jazz y de la que también se desprenden “Salsa Plus!” y “Swing”.

Nacido el 16 de julio de 1948 en Panamá, Blades, además de figura emblemática en la revolución de la salsa de los años 70 en Nueva York, ha colaborado con artistas de rock, jazz, pop, hip-hop y reggaetón, entre otros géneros musicales.

Con este premio, el músico suma su noveno Latin Grammy, logrando igualar así los nueve Grammy anglosajones que ya había cosechado anteriormente.