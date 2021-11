“Eternals” continúa fuerte en la taquilla de EE.UU.

“Eternals” continúa atrayendo al público a los cines de Estados Unidos y lideró por segunda semana consecutiva la taquilla del país con más de 26 millones de dólares recaudados.

En tan solo dos semanas en la cartelera estadounidense, la cinta dirigida por Chloé Zhao (ganadora del Óscar por “Nomadland”) ha ingresado más de 118 millones de dólares en el mercado doméstico (que en la jerga de Hollywood agrupa a EE.UU. y Canadá).

Pero además, en el resto del mundo “Eternals” lleva sumados otros 162 millones de dólares para un total de 280 millones de recaudación global, unos números muy sólidos a pesar de que se trata de una de las películas con peores críticas de la franquicia Marvel.

Al éxito de “Eternals” ha contribuido su imponente reparto, en el que figuran la mexicana Salma Hayek, Angelina Jolie y Kit Harington, y un argumento que parte del final de la saga “Avengers” con “Endgame” (2019).

Entre el resto de la taquilla estadounidense destacó el estreno de “Clifford the Big Red Dog”, una película animada protagonizada por un perro gigante, que sumó 16,4 millones de dólares.

Por su parte, “Dune”, que cumplió un mes en cartelera, se situó en tercer lugar con 5,5 millones.

La cinta de ciencia ficción encabezada por Timothée Chalamet, Rebecca Fergurson, Zendaya, Oscar Isaac y Javier Bardem llevaba dos semanas como líder hasta la llegada de “Eternals”, aunque a diferencia de la película de Marvel aún no ha superado la barrera de los 100 millones en ingresos.

Asimismo, el Agente 007 sigue llenando los cines de EE.UU. cuando ha pasado seis semanas desde su estreno, ya que “No Time To Die” recaudó 4,6 millones de dólares.

Finalmente,”Venom: Let There Be Carnage” y “Ron’s Gone Wrong””, fueron la quinta y sexta opción con una suma de 4 millones y 2,1 millones, respectivamente.