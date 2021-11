Así celebraron el que hubiera sido el cumpleaños 23 de Octavio Ocaña

Este 7 de noviembre estaría festejando su cumpleaños 23 el actor mexicano Octavio Ocaña, quien fuera mayormente conocido por interpretar al personaje “Benito Rivers” de la teleserie “Vecinos”.

Octavio Augusto Pérez Ocaña, nació el 7 de noviembre de 1998 en la localidad de Villahermosa, en el estado de Tabasco de México.

El actor mexicano falleció el pasado 29 de octubre de 2021, en la localidad de Cuautitlán Izcalli, estado de México, México

Este día en que Ocaña estaría celebrando un cumpleaños más, llena de tristeza a su familia, amigos, colegas actores, así como la sociedad mexicana e internacional que apoyaron y guardan cariño por el actor.

Por medio de su nueva cuenta de Instagram, Octavio Pérez, padre de Octavio (Pérez) Ocaña, aprovechó para subir un mensaje de conmemoración a su hijo.

“Feliz cumpleaños hijo, no hay palabras para la tristeza que nos dejaste pero Dios me ha dado y me seguirá dando fuerzas para seguir adelante por tu mamá y hermanas. TE AMO, HIJO”, escribió.

Asimismo, su prometida Nerea Godínez organizó una auténtica fiesta de cumpleaños, la cual estuvo llena de globos y fotos, y con un espectacular pastel para conmemorar el natalicio del actor que dio vida a Benito Rivers y fue el amor de su vida.

Debido a que la investigación sobre su muerte todavía no concluye por las inconsistencias que giran en torno al incidente, su familia y Nerea Godínez, su prometida, se mantienen firmes en buscar que haya justicia para Octavio Ocaña.

El deseo de todos ellos, al igual que los seguidores de Ocaña es que se esclaresca totalmente el incidente que provocó su fallecimiento.

Además del festejo para este 7 de noviembre, se convocó una marcha nacional para exigir justicia tras la muerte del actor.