VIDEO | Reaparece supuesta hija de Vicente Fernández y dice no querer fama ni dinero

En medio de todo el cuadro clínico complicado por el que atraviesa el rey de la música ranchera, Vicente Fernández, un capitulo de su pasado se abrió de nuevo, esto luego de que un video de un medio mexicano se hizo viral en redes, en donde su supuesta hija no reconocida se hizo presente para realizar una petición.

Se llama Ana Lilia Aréchiga, quien apareció por primera vez en los medios en el 2015 alegando que es hija de “don Chente”.

En esta ocasión, Aréchiga aclaró que sigue sin tener ningún tipo de cercanía con el cantante y que se enteró por medio de redes sociales sobre la situación actual del artista, ya que nadie de la familia Fernández se ha puesto en contacto con ella, aseguró en la entrevista realizada por la periodista mexicana Shy Gutiérrez.

En el video se muestra que la mujer le reprochó a la familia sobre la salud de su supuesto progenitor. “¿Qué le pasó a los Fernández, que no atendieron a mi apá? Que pasaron más sus tiempos en andar peleando y alegando cosas que no vienen al caso”, dice Aréchiga.

Asimismo, la presunta hija del “charro de Huentitán” reiteró su deseo de conversar con el famoso y así poder mantener una relación más cercana con él, misma que aclaro no tiene nada que ver con lo material.

“Mi única ilusión es pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él. No quiero la fama, pero sus razones están“, indicó.

“Don Chente” en el 2015 salió a desmentir dicho parentesco, a pesar de no haber recurrido a una prueba de ADN para sustentar sus declaraciones.