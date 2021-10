Exhiben en Londres 2 listas de canciones de los Beatles que serán subastadas

Dos listados de canciones que los Beatles tocaron en sendos conciertos en 1960 y 1963 y que Paul McCartney escribió a mano serán expuestos en la casa de pujas Bonhams en Londres, antes de ser subastados el 28 de octubre en Los Angeles (EE.UU.).

Las listas, que McCartney escribió cuando tenía 17 y 20 años, tienen especial valor por lo infrecuentes que son, ya que se cree que solo se conservan ocho documentos similares en el mundo.

“Son extremadamente raros, si pensamos en una lista de canciones que es algo que normalmente se tira y que se da antes de que una banda empiece un concierto”, dijo a EFE el director de Bonhams, Jon Baddeley.

“Con este escrito sabían el orden de las canciones. Normalmente, están escritas por el mánager. En estos dos casos están escritas por Paul McCartney. Solo hay ocho como estos en el mundo, y dos de ellos están aquí hoy”, destacó.

La casa de remates ha estimado que ambos listados se venderán a entre 150.000 y 250.000 libras (entre 177.000 y 295.337 euros).

Uno de los escritos es una lista de canciones que tocaron en un concierto celebrado en la primavera de 1960 en la sala The Grosvenor en Liverpool, ciudad natal de la banda.

En él aparecen sobre todo versiones de grandes nombres del rock como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Little Richard.

El otro listado es el reverso de una tarjeta postal de la banda firmada por todos los miembros del grupo, y acompañada de una nota que dice “Lots of love, Lorraine, from the Beatles” (“Mucho amor, Lorraine, de parte de los Beatles”).

La postal fue firmada en un concierto en 1963 en Luton, a las afueras de Londres, y es una de solo dos listas de canciones que hay firmadas por todos los miembros del grupo.