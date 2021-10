Eugenio Derbez enfrentó una demanda a causa de su personaje en “Shrek”

A lo largo de su carrera artística Eugenio Derbez ha destacado bastante por su doblaje del Burro en la saga cinematográfica del ogro verde: Shrek; el comediante le introdujo a su personaje muchas referencias mexicanas, aunque uno de esos atrevimientos provocó que lo demandaran en 2004.

Tras el estreno de Sherk II el grupo Clímax, responsable de “Mesa que más aplauda”, demandó al actor mexicano por usar su popular canción en la adaptación para América Latina.

Recientemente se viralizó en TikTok una vieja entrevista donde Derbez habló sobre esta situación, la cual se popularizó y ha tomado relevancia a través del usuario @soymenace_.

“Para esta estaba de moda la de la ‘Mesa’ y digo: ‘Vamos a meterla’. El caso es que todo mundo se cagó de la risa, pero: ‘Los derechos’. Y yo digo: ‘No, es un grupo de aquí de Veracruz, tocan en un table, imagina que su rola esté en una película internacional mundial'”, reveló Derbez.

En ese entonces el actor estaba seguro que no tendría problemas con la canción, incluso pensó que los músicos le iban a hablar y le iban a besar los pies. “Entonces meto la de ‘Mesa que más aplauda’ y le firmó a DreamWorks de que yo era el responsable. Sale la película y viene la demanda”, agregó.

Esto provocó que Derbez tuviera que acudir a una reunión con un sujeto que le dijo: “‘Vamos a demandar a la compañía no sé por cuántos millones de dólares’. Y yo: ‘Hay un problema: ustedes están viendo DreamWorks, pero aquí tengo un papelito donde yo me hago responsable y al que vas a tener que demandar es a mí, y yo no tengo el capital de esa gente'”.

Derbez concluyó diciendo: “Después de varios meses de demandas y de estira y afloja, acabó todo en un acuerdo con ellos en el que tuve que grabarles un disco; un CD que anda perdido por ahí en el que viene la versión de ‘Mesa que más aplauda’ con el Lonje Moco, con Aarón Abasolo… es la misma canción pero con todos mis personajes cantando. No sé cómo la comercializaron, pero de ahí sacaron una lanita”.