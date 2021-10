Ed Sheeran dio positivo a Covid-19 y promocionará su nuevo álbum desde casa

El cantante británico Ed Sheeran, de 30 años de edad, comunicó por medio de sus redes sociales que ha dado positivo por Covid-19 a tan solo unos días del lanzamiento de su quinto álbum de estudio titulado “=” (Igual).

De acuerdo con su posteo, el artista se encuentra aislado en su casa ubicada en el condado de Suffolk, Inglaterra. Sheeran se encuentra bien, pues en su anuncio da a conocer sus intenciones de ofrecer entrevistas y actuaciones desde casa.

Debido a su estado de salud el británico tendrá que replantear la promoción de su nuevo trabajo, ya que será imposible para él ofrecer conferencias de manera personal, entre las cuales se encontraba una reunión con Zane Lowe de Apple Music.

En su publicación realizada el domingo pasado explicó: “Nota rápida para decirles que, lamentablemente, he dado positivo en la prueba de Covid, por lo que ahora estoy aislado y siguiendo las pautas del gobierno. Significa que ahora no puedo seguir adelante con ningún compromiso en persona por ahora, por lo que haré mis entrevistas / presentaciones planificadas como pueda desde mi casa”. El cantante ha añadido: “Disculpas a todos los que he decepcionado, estén seguros todos x”.

La última presentación pública de Sheeran fue la semana pasada en Londres. El músico asistió a la ceremonia de entrega de premios de la gala Earthshot, en la cual se distinguió la labor de aquellos que cuidad y trabajan en pro de la salud del planeta.