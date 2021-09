VIDEO | The King Flyp habla sobre su tiempo tras bartolinas: “Yo quería hasta matarme”

“Estuve 42 días detenidos. Extrañaba tanto mi libertad, mis conciertos, mis entrevistas, lo que más me gusta. Me acusaron de violación a una señora de 54 años”, así inició The King Flyp, el cantante salvadoreño, un video que fue publicado en sus redes sociales, el cual había prometido compartir para explicar su situación judicial.

En la grabación, el reconocido artista originario de Morazán, contó que luego de que se realizara su audiencia inicial él quería suicidarse, pero le pidió a Dios que le quitara ese pensamiento tan negativo.

Además, aprovechó el momento para pedir disculpas a un fotoperiodista a quien agredió en las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez el día 24 de julio, luego de que fue detenido y llevado a dicha sede.

“Creo que cometí un error. Quiero pedir disculpas a los medios de comunicación, a un periodista, yo le tiré. Fue un meme, se hizo viral. Cuando yo salí de la cárcel vi ese meme y me puse a reír”, indicó The King Flyp.

Asimismo, con mucha emoción recordó lo mucho que extrañó a su familia y fue un momento para valorar su vida y las personas que lo rodean.

“Viene un King Flyp renovado”, continúa el cantante por medio del video y advierta que se vienen muchos proyectos que sorprenderán a sus fanáticos, quienes lo apoyaron mucho durante este momento del cantante.