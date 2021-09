¿Qué pasa si llamas al número de tarjeta que aparece en “El Juego del Calamar”?

La historia de un grupo de personas, quienes en su desesperación llaman al teléfono escrito detrás de una tarjeta sin nombre que reciben tras jugar con hombres misteriosos, se ha convertido en la serie del momento desde su estreno en la plataforma de Netflix.

“El juego del calamar” tiene como protagonista a un hombre que necesita mucho dinero para saldar sus deudas y decide tomarle la palabra a un sujeto que conoce en un subterráneo y marca al número que está detrás de la tarjeta que le ofrece. El protagonista proporciona su noche, fecha de nacimiento y luego acata ciertas instrucciones.

Llega a un lugar donde fue citado y comenzó el reto. El primer juego fue una versión de “Luz verde, luz rojo”, en cual los jugadores que no siguieron las instrucciones fueron asesinados por una muñeca gigante, quien tenía sensores de movimiento en sus ojos.

Y si se preguntan si el número existe, pues sí, sí existe.

Luego de muchos rumores sobre si esta historia es basada en la vida real (y ya se sabe que no), los seguidores de la historia querían probar si el número existe realmente.

El número pertenece a una persona, quien declaró ante un medio internacional, que recibe al menos 4 mil llamadas diarias desde que las serie estrenó, ya que muchos se han quedado con ganas de jugar y vivir en carne propia la historia.

“He estado recibiendo llamadas y mensajes de texto sin cesar, 24 horas al día, 7 días a la semana, hasta el punto de que me resulta difícil seguir con mi vida diaria. Este es un número que he estado usando durante más de 10 años, así que estoy bastante desconcertado”, confesó la persona dueña del número telefónico.

El afectado agregó: “Es hasta el punto en que, debido a que las personas se acercan sin sentido del día y la noche debido a su curiosidad, cada día llegan unas 4 mil llamadas telefónicas. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando, ya que no vi la serie. Alguien que me llamó en broma me dijo que el número apareció en el programa”.

Ante esta situación, la productora de la serie difundió un comunicado en el cual expresa que “Estamos tratando de resolver esto mediante continuas llamadas telefónicas y reuniones cara a cara entre el propietario del número y la productora”.