Laura Bozzo reaparece y explica por qué no se ha entregado a las autoridades

La famosa presentadora peruana, Laura Bozzo, reapareció el martes pasado luego de estar fuera de los focos de la vida pública por casi un mes y medio, tras convertirse en una prófuga de la justicia mexicana, debido a que no acató una orden de aprehensión por supuesto fraude fiscal.

Bozzo se hizo presente en su cuenta oficial de Twitter haciendo un pequeño descargo relacionado a su caso. Aprovechó dicha red social y explicó los motivos por los cuales no se ha entregado.

“Siento no haber cumplido. Entendí (que) tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque mis problemas de salud, avalados por médicos, eran una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba, se paga”, expuso la presentadora en la red social del pajarito azul.

Minutos después al parecer Bozzo se arrepintió por lo publicado y borró el ‘tuit’, sin embargo, era muy tarde ya que sus seguidores tomaron captura de lo dicho y lo empezaron a compartir.

Pero el descargo no terminó allí, ya que la famosa continuó publicando más tuits de respuesta a ciertos cuestionamientos, y en uno de estos ella dijo: “Los amo. Creí en gente a quien le di poder y me estafaron. Preferible cree en la gente del SAT que en ellos, ladrones”.

Por el momento sigue siendo una incógnita en dónde se encuentra realmente Bozzo ya que ella no ha dado ningún tipo de información con respecto a su ubicación, tampoco ha dejado en claro si se entregará o no a las autoridades para continuar con su proceso.

La peruana tiene una orden de captura en su contra desde el pasado miércoles 18 de agosto, debido a que días antes no acató una resolución en donde se le pedía que se entregara bajo su voluntad.

La polémica presentadora fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602,004 dólares) al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se le impuso prisión preventiva.

Dicho embargo pretendía garantizar el cumplimiento de una deuda por 13,769 millones de pesos (690,750 dólares) y al comercializarlo incurrió en el delito de “depositario infiel” por el que podría ser castigada de tres a nueve años en prisión.