Lyn May explica la verdad sobre el anuncio de su embarazo

La famosa vedette Lyn May ha causado un gran revuelo entre sus fans desde hace dos días, y es que la bailarina posteo en su cuenta de Instagram que tiene “tres meses de sorpresas” y que su pareja Markos D1 está contento de ser papá, sin embargo, rompió el silencio y aclaró el rumor de su posible embarazo.

Luego de muchas interrogantes y especulaciones con respecto a su supuesto embarazo a los 68 años, la estrella, de orígenes asiáticos, dijo en una entrevista exclusiva a diario Reforma que todo se trató de una broma hacia sus seguidores, pues quería hacerlos reír por un momento.

“Hay que reírse de algo, hay que sacar algo. Que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos. Porque no sabes cómo han muerto; incluso compañeros, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, explicó Lyn May.

Aprovechó la entrevista para revelar que los tres meses de presunto embarazo en realidad serán de sorpresas para su público, pues se encuentra trabajando en nueva música que ayudará a su carrera.

Lyn May lleva una relación de casi dos años con el joven cantante Marcos Hernández de 29 años, unión que ha sido muy criticada por la gran diferencia de edad que existe entre ambos.