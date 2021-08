Crecen rumores sobre posible segundo embarazo de Kylie Jenner

Desde hace varias semanas ha crecido el rumor sobre un supuesto segundo embarazo de la magnate Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian. Varias teorías afirman que la empresaria y el cantante Travis Scott le estarían dando un hermano menor a su primera hija, la pequeña Stormi, a quien le dieron la bienvenida en febrero de 2018.

Diferentes portales de entretenimiento aseguran que fuentes cercanas a la familia han confirmado que Kylie está “disfrutando de su embarazo en privado”. Y no sería la primera vez que ella se mantiene hermética ante una noticia así, ya que cuando estuvo embarazada de su primogénita, la famosa se mantuvo fuera de los focos de la prensa, no se presentó en público y no compartió su proceso de maternidad hasta luego de dar a luz a su hermosa niña.

Así mismo, el rumor se intensificó entre sus fans luego de que en la celebración de cumpleaños de la Jenner ninguno de sus familiares compartió fotos recientes con ella, además, en una de las historias que subió su hermana mayor, Kim Kardashian, a su cuenta de Instagram, se apreció que la joven de 24 años no brindó con alcohol a diferencia de sus familiares.

Jenner y Scott han estado juntos desde el 2017, sin embargo, le pusieron pausa a su relación un año después del nacimiento de su hija. Mantuvieron un trato cordial y cercano por el bienestar de Stormi, pero desde hace pocas semanas se les ha visto de nuevo juntos compartiendo de su amor a través de diferentes publicaciones en sus redes sociales.