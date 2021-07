FOTOS | El glamour de Sex and the City regresa a las calles de Nueva York

Los personajes de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes vuelven a llenar de color y glamour las calles de Manhattan.

HBO Max lanzó ayer en sus cuentas oficiales de redes sociales una de las imágenes del nuevo Sex ande the City, el cual lleva por nombre “And just like that”.

En la imagen se puede observar a la actriz Sarah Jessica Parker, quien le da vida a Carrie, pasear por las calles de Nueva York junto a la actriz Cynthia Nixon, bajo el papel de Mirando y a Krisin Davis, la cual interpreta a Charlotte.

De igual manera, las tres actrices publicaron en sus cuentas de Instagram fotos relacionadas al rodaje de la serie.

“En algún lugar de la isla de Manhattan”, publicó en su cuenta Parker junto a la imagen de la portada del libreto de la serie.

Parker, de 56 años, Nixon, de 55, y Davis, de 56 anunciaron la nueva versión de la serie Sex and the City en enero, con un avance oficial de la producción. La serie regresa con 10 capítulos luego de verse culminada en el 2004, luego de seis temporadas y dos películas, la cual se estrenó en los cines en el 2010.

“And just like that” aún no tiene fecha de estreno, pero promete mucho amor, amistad, colorido y glamour.

“La serie seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte que han transitado la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30, y su llegada a una realidad aun más complicada de la vida y la amistad a los 50”, explica la sinopsis publicada en enero.