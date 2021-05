Presentador de programa de TCS demandado por su expareja

Roberto Acosta, presentador del programa “Llévatelo” de Telecorporación Salvadoreña (TCS), fue acusado por su expareja Raquel Vargas de violencia intrafamiliar.

Vargas, quien también forma parte de la familia de TCS siendo presentadora de Viva La Mañana, publicó en su cuenta oficial de Instagram un descargo ante lo vivido en su relación con Acosta.

“No es fácil hacer esto públicamente pero creo que es lo correcto, lo que viví yo no se lo deseo a nadie, siempre se publica lo bueno y pocas veces mostramos lo difícil que podemos vivir en muchos momentos de nuestra vida, espero que mi testimonio sirva para que estés alerta, no permitas que te ofendan mucho menos que te lastimen”, escribió Vargas como pie de foto a una imagen de ella en la que muestra la frase “YA NO MÁS!” escrita en la palma de su mano.

Para la presentadora de Viva La Mañana, la relación que mantuvo con Acosta fue “dañina”, ya que según Vargas, ella fue víctima de violencia física y psicológica, motivos por los cuales su relación sufrió de varios rompimientos.

“Siempre escuché disculpas y promesas que todo iba a cambiar y que lo ayudara a buscar ayuda para poder controlar su ira, que él no tenía por qué gritare y ofenderme de la forma que lo hacía, solo me decía siempre lo que yo quería escuchar para que yo lo perdonara para poder retomar la relación”, continuó Vargas en su descargo.

Asimismo, la presentadora también expuso que Acosta posee otras demandas judiciales en su contra, las cuales no salieron a la luz.

Según Vargas, Acosta aceptó los cargos ordenados por el juez así como las medidas cautelares que se les habían asignado anteriormente.

Ante lo divulgado por la presentadora, Roberto Acosta no se ha pronunciado por el momento en ninguna de sus redes sociales.