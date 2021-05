Los tatuajes de la fallida alianza amorosa entre Roberto Acosta y Raquel Vargas

Roberto Acosta, presentador del programa “Llévatelo” de TCS, y la conductora de “Viva La Mañana”, Raquel Vargas, iniciaron su relación desde 2018 y durante todo este tiempo sus muestras de amor públicas fueron varias. Entre estas están los tatuajes que el conductor se hizo para demostrar su compromiso con Acosta.

Uno de los dos tatuajes del conductor del programa en mención es una doble “R” invertida, una de color azul y la otra pintada en color turquesa. Ella también tiene un tatuaje igual. Él lo luce en su muñeca derecha y ella en su muñeca izquierda.

Con la publicación de las imágenes de dicho tatuaje, los rumores del inicio de su relación se intensificaron aún más para noviembre del 2018.

Meses después Acosta le dedicó otro tatuaje a su entonces pareja. En esta ocasión se plasmó la imagen de los ojos de Vargas en uno de sus antebrazos.

Sin embargo, a principios de esta semana, tras su ruptura aparentemente definitiva con la costarricense, el conductor subió a sus historias de Instagram el momento en el que un tatuador le cubre el tatuaje de los ojos de Vargas y se lo sustituye por un ojo turco más colorido.

Roberto Acosta, presentador del programa “Llévatelo” de Telecorporación Salvadoreña (TCS), fue acusado por su expareja Raquel Vargas de violencia intrafamiliar. Vargas, quien también forma parte de la familia de TCS siendo presentadora de Viva La Mañana, publicó en su cuenta oficial de Instagram un descargo ante lo vivido en su relación con Acosta.

Lea también: Presentador de programa de TCS demandado por su expareja

“No es fácil hacer esto públicamente pero creo que es lo correcto, lo que viví yo no se lo deseo a nadie, siempre se publica lo bueno y pocas veces mostramos lo difícil que podemos vivir en muchos momentos de nuestra vida, espero que mi testimonio sirva para que estés alerta, no permitas que te ofendan mucho menos que te lastimen”, escribió Vargas como pie de foto a una imagen de ella en la que muestra la frase “YA NO MÁS!” escrita en la palma de su mano.