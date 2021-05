Vida ¿Dónde estoy? | ACTUALIDAD

Lady Gaga lanzará una reedición de “Born This Way” por su décimo aniversario

"Born This Way" se publicó el 23 de mayo de 2011 en medio de una gran expectación, tras el éxito cosechado por el previo "The Fame" (2008) y su reedición "The Fame Monster" (2009).