Marvel libera el primer tráiler teaser de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Marvel Studios sorprendió a los fanáticos pues este día además del lanzamiento del primer póster, también liberó un avance del próximo personaje que se integra al MCU, con el primer teaser oficial de la película que llegará a los cines el 3 de septiembre.

El teaser, que sigue al lanzamiento del primer póster de la película, muestra el entrenamiento de Shang-Chi de Simu Liu en un montaje flashback mientras su padre Wenwu le recuerda su verdadero legado.

Esto lleva a varias secuencias intensas de artes marciales, incluida una a bordo de un metro y otra con enormes perros león, también conocidos como perros fu.

La producción de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos entró en pleno apogeo en 2019 cuando Marvel Studios contrató al director Destin Daniel Cretton y eligió a Simu Liu como el maestro de kung fu del mismo nombre.

La filmación comenzó en febrero de 2020, pero se detuvo rápidamente debido a la pandemia de COVID-19, que también provocó varios retrasos en la fecha de lanzamiento de la película.

A pesar de los contratiempos, Liu prometió en febrero de 2021 que el próximo tráiler “será tan bueno cuando salga, muchachos“.

Cuando se lanzó el póster, prometió que el tráiler seguiría en unas pocas semanas, pero incluso él se sorprendió al verlo llegar momentos después.

Simu Liu interpreta a Shang-Chi en Shang-Chi y La leyenda de los diez anillos de Marvel Studios. Shang-Chi debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás cuando se ve atraído por la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos.

Dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Daniel Callaham, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está protagonizada por Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Jiang Nan, Meng’er Zhang. Ronny Cheng, Fala Chen y Jiang Len.

Puedes ver el teaser en español latino acá: