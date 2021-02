Vida ¿Dónde estoy? | ACTUALIDAD

Netflix domina sin discusión en la carrera por los Globos de Oro televisivos

"The Crown", "Ozark", "The Queen's Gambit" son algunas de las series de Netflix que aspiran a ganar en la edición 78 de los premios. Entre las nominaciones también destaca The Mandalorian, producida por Disney.