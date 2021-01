Robbie Williams guarda cuarentena en el Caribe por COVID-19

El cantautor británico, Robbie Williams, se encuentra en cuarentena en el protectorado francés de San Bartolomé, en el Caribe, luego de haber dado positivo a COVID-19, según informó el rotativo The Sun.

Williams, de 46 años de edad, había viajado a principios de enero a la isla, junto con su esposa Ayda Field, y sus cuatro hijos, para pasar unas vacaciones, agregó el reporte de The Sun.

El intérprete de éxitos como “Angels”, “Millennium”, “Let me entertain you”, entre otros; aparentemente habría experimentado síntomas leves de la enfermedad, y deberá pasar 14 días en cuarentena en una villa privada que alquiló para sus vacaciones, con la restricción de no poder ir a la playa.

Los agentes del también exintegrante de la boyband Take That, no han confirmado ni descartado el reporte.