Disney+ anuncia una tercera serie derivada de “The Mandalorian”

La plataforma Disney+ estrenará una tercera serie derivada de “The Mandalorian”, la ficción estrella de su catálogo y pionera en la decena de producciones inspiradas en el universo Star Wars que llegarán en los próximos años.

Durante la emisión del último episodio de la segunda temporada de “The Mandalorian”, la franquicia anunció que prepara otra ficción llamada “The Book of Boba Fett”, que se estrenará en diciembre de 2021 con Temuera Morrison como protagonista, quien ya apareció en la cinta de 2002 “Attack of the Clones”.

El momento en el que se informó de la noticia corresponde a una escena de la serie original que algunos seguidores han pedido en redes sociales que no se describa para evitar adelantar la trama (“spoiler”).

La semana pasada, el estudio Lucasfilm (propiedad de Disney) anunció durante una presentación para inversores que estrenará otras dos series basadas en “The Mandalorian”: “Ahsoka” y “Rangers Of The New Republic”.

Apenas se conocen detalles de ambos proyectos aunque la franquicia anticipó que la protagonista de “Ahsoka” será la actriz Rosario Dawson, estadounidense de origen puertorriqueño y cubano.

Dawson ya interpretó el personaje de Ahsoka Tano en la segunda temporada de “The Mandalorian”, recién estrenada este otoño.

Del segundo proyecto derivado, “Rangers Of The New Republic”, solo se conoce su logotipo y que contará con la supervisión de los cineastas Jon Favreau y Dave Filoni.

LA SERIE DE EWAN MCGREGOR YA EN PRODUCCIÓN

Además de aprovechar el éxito de “The Mandalorian”, la plataforma continuará estrenando otras series también basadas en el universo galáctico.

La más esperada es la que contará con el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, un proyecto que ya se anunció hace más de un año pero que se ha visto aplazado por la reescritura de sus guiones y la pandemia del coronavirus.

Finalmente, el rodaje de la nueva “Obi-Wan Kenobi” comenzará en la primavera de 2021 y sumará en el reparto a otro veterano de la franquicia: Hayden Christensen, quien volverá a encarnar a Darth Vader.

Por su parte, el proyecto que ya se está filmando es la serie sobre Cassian Andor que protagonizará el mexicano Diego Luna y que finalmente se titula “Andor”, según desveló el avance de las primeras imágenes. Aunque los fans de esta precuela de “Rogue One” tendrán que esperar hasta 2022 para su estreno.