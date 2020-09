“The Mandalorian” (y Baby Yoda) vuelven con su segunda temporada

“The Mandalorian”, la primera serie de “Star Wars” no animada, presentó este martes el tráiler de su esperada segunda temporada, que se estrenará el 30 de octubre en Disney+ y en la que parece que Baby Yoda seguirá robando los corazones de toda la galaxia.

El chileno Pedro Pascal regresa como el héroe enmascarado en estas primeras imágenes en las que “The Mandalorian” conserva el aire aventurero y de wéstern espacial que enamoró a los fans de “Star Wars” y que también convenció a los más escépticos a inclinarse ante la saga ideada por George Lucas.

En el tráiler, una mujer le pide al protagonista que entregue al conocido popularmente como Baby Yoda a los jedi.

“¿Esperas de mí que recorra la galaxia y devuelva a esta criatura a una raza de hechiceros enemigos?”, responde.

