Fanático intenta matar a la cantante Ariana Grande

La cantante y actriz estadounidense, Ariana Grande, sufrió un intento de asesinato por uno de sus admiradores, así lo han reportado varios medios internacionales.

Un hombre que se dice seguidor de la cantante entró a su casa con el fin de matarla; Sin embargo, su cometido no pudo ser llevado a cabo debido a que Ariana no se encontraba en su domicilio.

Vecinos de Grande fueron testigos del hecho, relataron que el hombre entró a su casa con la intención de matarla. En el lugar fue encontrada una mochila del atacante con varias notas que expresaban sus deseos de asesinarla.

Ante este incidente, las autoridades solo le dieron al agresor una orden de alejamiento del domicilio de Grande y alejarse de sus vehículos. Esta orden tiene una duración de cinco años.

La madre de Ariana se ha mostrado preocupada, ya que teme que el atacante vuelva a la casa e intente cometer el crimen, además sus fanáticos en redes sociales han pedido a las autoridades que el agresor sea puesto tras las rejas.

Ariana Grande saltó a la fama por su personaje de ‘Cat’ en la serie juvenil ‘Victorious’. Asimismo, por darle continuidad a su personaje en la secuela ‘Sam y Cat’.

Su carrera musical inició precisamente en la serie ‘Victorious’. A partir de ahí, ha logrado posicionar cuatro álbumes dentro del Billboard 200: Yours Truly (2013), My Everything (2014), Sweetener (2018) y Thank U, Next (2019), según el diario Marca.